Δίνει «ανάσες» σε Τζούριτσιτς και Τσέριν ο Μπενίτεθ ενόψει Ατρόμητου

Χωρίς άλλα προβλήματα ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/10) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (29/10, 19:30) στο Περιστέρι.

Μελετώντας τις μετρήσεις που είχε στα χέρια του με τα προπονητικά «φορτία» όλης της ομάδας, ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να δώσει «ανάσες» στον Άνταμ Τσέριν και στον Φίλιπ Τζούριτσιτς, οι οποίοι ήταν αρκετά καταπονημένοι το τελευταίο διάστημα, ενώ πήρε στην αποστολή τον 18χρονο Ρουσίτ Ζέκα.

Το τελευταίο διήμερο ο Ισπανός τεχνικός είχε «ανεβάσει» στην πρώτη ομάδα τους 18χρονους Ρουσίτ Ζέκα (κεντρικός μέσος), Θωμά Μαρκεζίνη (κεντρικός μέσος) και τον 17χρονο γκολκίπερ Αλέξανδρο Καψαλιάρη (ο οποίος δεν έχει «μπει» ακόμη στα ματς της Κ19), ωστόσο, επέλεξε να πάρει για το παιχνίδι με τους Περιστεριώτες τον πρώτο, για να έχει μαζί με τον Αντριάνο Μπρέγκου ένα δίδυμο παικτών γεννημένων έως το 2004, προκειμένου να πληρείται ο κανονισμός του Κυπέλλου.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι και τακτική. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Ντέσερς, Μπόκος ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Μπακασέτας, Καλάμπρια, οι οποίοι έμειναν εκτός, μαζί με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Αντίθετα επέστρεψε μετά από καιρό στην αποστολή ο Τιν Γεντβάι, μαζί με τον 19χρονο Έλτον Φικάι, αλλά και τον νεαρό τερματοφύλακα Λουκά Σταμέλο.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη λίστα με τα ονόματα της αποστολής του αγώνα με τον Ατρόμητο. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Ζέκα.