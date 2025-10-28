Το απόλυτο στο Κύπελλο ο ΟΦΗ - Επικράτησε με 3-1 του Ηρακλή

Υπό το βλέμμα του νέου του προπονητή, Χρήστου Κόντη (μένει μόνο η ανακοίνωση της ΠΑΕ), ο ΟΦΗ έκανε το 3Χ3 στο Κύπελλο Ελλάδας (πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει), επικρατώντας με ανατροπή του Ηρακλή στο Παγκρήτιο (2-1), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Μια νίκη που οι Κρητικοί ήθελαν πάρα πολύ, ιδιαίτερα για ψυχολογικούς λόγους, μετά τα άσχημα αποτελέσματα στην Super League και που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Μίλαν Ράσταβατς. Τα κατάφεραν χάρη στα γκολ των Ρακόνιατς (35'), Νους (84') και Σαλσίδο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Ο «Γηραιός» είχε προηγηθεί στο 28ο λεπτό με τον Κούστα, ωστόσο, δεν κατάφερε να πάρει ούτε βαθμό, κι ως εκ τούτου γνώρισε την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση μετά το 1-0 επί της Ηλιούπολης (οι Θεσσαλονικείς έχουν δώσει δύο αγώνες).
Οι γηπεδούχοι μετά τα «τρίποντα» επί των Καβάλας (3-0) και Athens Kallithea (1-0) συνεχίζουν με το απόλυτο στη διοργάνωση, έχοντας μπροστά τους άλλο ένα ματς να δώσουν, αυτό με την ΑΕΚ στην OPAP Arena στις 3/12.
Αντίθετα, η ομάδα του Δημήτρη Σπανού με 3 βαθμούς στο ενεργητικό της έχει να παίξει ακόμη με τον Παναιτωλικό (3/12) στο Καυτανζόγλειο και με τον Ολυμπιακό (7/12) στο «Γ. Καραϊσκάκης).
