Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.3° 20.2°
3 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
16°C
16.6° 14.3°
4 BF
56%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.0°
2 BF
69%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
63%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
77%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.8° 14.8°
0 BF
67%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
11°C
11.4° 11.4°
3 BF
66%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.1° 16.1°
1 BF
79%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.8° 21.1°
4 BF
60%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.3°
2 BF
72%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
60%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
21°C
21.0° 21.0°
5 BF
61%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
77%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
67%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.0°
2 BF
47%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.8° 21.6°
2 BF
77%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.5° 18.8°
0 BF
48%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.9° 12.3°
2 BF
77%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.3° 15.3°
1 BF
61%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
73%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Ογιεμπάντε

Στην εθνική Ελλάδας Κ19 ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr

Το διεθνές scouting της ΕΠΟ μέσω του οποίου ανακαλύφθηκαν παίκτες όπως ο αείμνηστος Τζορτζ Μπάλντοκ και ο Νόα Άλεν συνεχίζεται και εξελίσσεται.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι άνθρωποι της ομοσπονδίας εντόπισαν στη Γουέστ Χαμ τον 18χρονο Ράγιαν Ογεμπάντε, ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές και θα κληθεί άμεσα στην εθνική Νέων για να συμμετάσχει στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Γεννημένος στις 30 Απριλίου του 2007 από Ελληνίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα, μιλάει άψογα ελληνικά και ανήκει στα «Σφυριά» από τα 14. Ως ποδοσφαιρικό βιογραφικό, ο νεαρός μοιάζει εξαιρετική περίπτωση. Είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός που μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση ως στόπερ και ως φουλ μπακ. Έχει αγωνιστεί στην εθνική  Αγγλίας Κ15, ενώ ήταν αρχηγός της Κ18 της Γουέστ Χαμ που πέρσι κατέκτησε το κύπελλο της αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας (Premier League Cup) στην Αγγλία. Εφέτος προβιβάστηκε στην Κ21 η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Premier League 2, δηλαδή εναντίον όλων των αντίστοιχων τμημάτων των συλλόγων της Premiership. Παρότι είναι από τους μικρότερους της ομάδας, έχει ήδη πάρει πέντε συμμετοχές στις πρώτες 7 αγωνιστικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες του οι συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν είναι ως αριστερός μπακ, κάτι που πιθανότατα σημαίνει ότι για αυτή τη θέση προορίζεται και στην εθνική Νέων.

Η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη της Α΄ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026 στα μέσα Νοεμβρίου σε όμιλο στην Τουρκία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία, το Λιχτενστάιν και την εκπρόσωπο της διοργανώτριας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Στην εθνική Ελλάδας Κ19 ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual