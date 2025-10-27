Μέγα σκάνδαλο στην Τουρκία: Εκατοντάδες διαιτητές είχαν στοιχηματικούς λογαριασμούς

Αδιανόητη αποκάλυψη για τους Τούρκους διαιτητές • 371 από τους συνολικά 571 διαιτητές όλων των επαγγελματικών κατηγοριών είχαν στοιχηματικούς λογαριασμούς, με 152 εξ' αυτών να τζογάρουν συστηματικά.

Σα βόβμα έσκασε η είδηση στην Τουρκία, ότι εκατοντάδες διαιτητές ποδοσφαίρου όλων των επαγγελματικών κατηγοριών είχαν ενεργούς στοιχηματικούς λογαριασμούς και πως τζόγαραν ασυστόλως σε παιχνίδα που σφυρίζαν.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τουρκίας (TFF) θα ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των διαιτητών, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της TFF, Ιμπραχίμ Χατζιοσμάνογλου, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη ότι έρευνα της Ομοσπονδίας — βασισμένη σε δεδομένα κρατικών φορέων — αποκάλυψε πως 371 από τους 571 ενεργούς διαιτητές στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Τουρκίας είχαν στοιχηματικούς λογαριασμούς, ενώ 152 από αυτούς στοιχημάτιζαν συστηματικά.

«Ως Ομοσπονδία, ξεκινήσαμε καθαρίζοντας το δικό μας σπίτι», είπε ο Χατζιοσμάνογλου. «Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν να έχουν λογαριασμούς στοιχηματισμού υπήρχαν επτά διαιτητές πρώτης κατηγορίας, 15 βοηθοί πρώτης κατηγορίας, 36 διαιτητές κατώτερης κατηγορίας και 94 βοηθοί κατώτερης κατηγορίας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κάποιοι διαιτητές είχαν τοποθετήσει «απίστευτο αριθμό» στοιχημάτων.

Συγκεκριμένα, ένας από αυτούς είχε ποντάρει 18.227 φορές, ενώ 42 διαιτητές είχαν στοιχηματίσει σε πάνω από 1.000 ποδοσφαιρικούς αγώνες ο καθένας. Άλλοι είχαν τοποθετήσει στοίχημα μόνο μία φορά.

Ο Χατζιοσμάνογλου δήλωσε ότι το πειθαρχικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα ξεκινήσει άμεσα ενέργειες:

«Θα παραπεμφθούν στο πειθαρχικό όργανο και θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες ποινές σύμφωνα με τους κανονισμούς μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα ευρήματα αφορούν μια περίοδο πέντε ετών, όπως προβλέπει η τουρκική αθλητική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Άρθρο 57 του Πειθαρχικού Κώδικα της TFF, όσοι βρεθούν ένοχοι για στοιχηματισμό σε ποδοσφαιρικούς αγώνες αντιμετωπίζουν αποκλεισμό από τρεις μήνες έως ένα έτος από τη διαιτησία ή οποιαδήποτε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

