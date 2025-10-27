Σοβαρός ο τραυματισμός του Ντε Μπρόινε, τουλάχιστον δύο μήνες «εκτός»

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στη Νάπολι για τον τραυματισμό του Κέβιν Ντε Μπρόινε, στο ντέρμπι του περασμένου Σαββάτου (25/10) με την Ίντερ. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Βέλγος μέσος έδειξαν μεγάλης κλίμακας τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού, πρόβλημα που θα τον κρατήσει για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Σίτι θα μείνει τουλάχιστον δύο μήνες εκτός δράσης και η επάνοδός του υπολογίζεται για τις αρχές του 2026, στο ευμενέστερο σενάριο. Άλλωστε, ένας ανάλογος τραυματισμός πριν δύο χρόνια (όταν έπαιζε ακόμη στην Αγγλία), τον είχε κρατήσει περίπου πέντε μήνες εκτός γηπέδων.

Ο Ντε Μπρόινε τραυματίστηκε την ώρα που εκτελούσε πέναλτι, ανοίγοντας το σκορ στο ντέρμπι του «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα». Αμέσως μετά την εκτέλεση έμεινε ακίνητος, με έναν χαρακτηριστικό μορφασμό πόνου και χωρίς να πανηγυρίσει το γκολ που σημείωσε, και εν συνεχεία βγήκε υποβασταζόμενος από το γήπεδο.

Στην πρώτη χρονιά του στους «παρτενοπέι», ο 34χρονος μέσος έχει σκοράρει τέσσερα γκολ σε οκτώ ματς της Serie A, ενώ έχει δώσει και δύο ασίστ σε τρεις συμμετοχές στο Champions League.