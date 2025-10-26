Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
20°C
20.7° 18.8°
2 BF
83%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.8° 16.4°
2 BF
67%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
18°C
20.0° 18.3°
1 BF
74%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
4 BF
94%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
3 BF
77%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
59%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.5° 17.5°
2 BF
89%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.8°
4 BF
83%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.9° 20.0°
2 BF
76%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
88%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
21.5° 21.5°
3 BF
80%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.8°
4 BF
95%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
63%
Λαμία
Αίθριος καιρός
21°C
21.6° 19.5°
1 BF
62%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 16.8°
1 BF
86%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
21°C
21.6° 20.8°
0 BF
64%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 14.3°
1 BF
80%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
79%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
12°C
12.0° 12.0°
2 BF
87%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
OSFP_AEK_1020_1
Eurokinissi

Νικητής ο Ολυμπιακός με 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
Οι Πειραιώτες πήραν τους τρεις βαθμούς κόντρα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία πάντως εμφανίστηκε βελτιωμένη σε σχέση με την ήττα από τον ΠΑΟΚ μια εβδομάδα νωρίτερα

Ο Ολυμπιακός ήταν τελικά ο νικητής στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, κερδίζοντας με 2-0 την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η ομάδα Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε, έτσι, στο κυνήγι του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ. 

Το πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 33ο λεπτό και η κεφαλιά του Μεχντί Ταρέμι στο 67ο ήταν αρκετά για να πάρουν τους τρεις βαθμούς οι Πειραιώτες κόντρα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία πάντως εμφανίστηκε βελτιωμένη σε σχέση με την ήττα από τον ΠΑΟΚ μια εβδομάδα νωρίτερα. 
 
Η πρώτη καλή στιγμή του ντέρμπι ήρθε στο 7’, όταν ο Κοστίνια έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Ελ Κααμπί να πιάνει αφύλακτος την κεφαλιά, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω στον Θωμά Στρακόσια. Η επέμβαση του Αλβανού τερματοφύλακα στο 15’, πάλι επί του Μαροκινού φορ μετά από πάσα-λόμπα του Ταρέμι, ήταν μεγάλης κλάσης, με τον Ολυμπιακό να είναι σαφώς πιο απειλητικός.

Η ΑΕΚ έψαξε τον Λούκα Γιόβιτς στην πλάτη της άμυνας, με τον Κροάτη σε δύο περιπτώσεις να μην παίρνει σωστές, τελικές αποφάσεις. Για να φτάσουμε στο 31', με τους γηπεδούχους να κερδίζουν πέναλτι. Ο Κοστίνια έκανε τη σέντρα, ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να βρίσκει στο υψωμένο χέρι του Ντομαγκόι Βίντα που είχε γυρισμένη πλάτη. 

Στην τρίτη τους «μονομαχία» ο Ελ Κααμπί νίκησε τον Στρακόσια, ανοίγοντας το σκορ στο 33ο λεπτό. Το δυνατό σουτ του Ντάνιελ Ποντένσε στο 42' πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας της ΑΕΚ που ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σαντιάγκο Έσε πάνω στον Δημήτρη Καλοσκάμη στο επόμενο λεπτό - Τομπάιας Στίλερ και VAR (Τομπάιας Ρέιτσελ, Άγγελος Ευαγγέλου) είχαν αντίθετη άποψη.

Η Ένωση μπήκε στο δεύτερο μέρος με εμφανή διάθεση να κυκλοφορήσει την μπάλα. Απείλησε στο 54', με το σουτ του Γιόβιτς από το ύψος της μεγάλης περιοχής να περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Κωνσταντίνου Τζολάκη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να κάνει, με τις αλλαγές του, πιο επιθετική την ομάδα του. 

Ό,τι κι αν είχε, όμως, ο Σέρβος στο μυαλό του, το... ακύρωσε το 2-0. Από εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, ο Ταρέμι πήδησε πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων.  

Τα υπόλοιπα λεπτά ήταν γεμάτα λάθη από τις δύο πλευρές και είναι αξιοσημείωτο πως σημαντική φάση δε δημιουργήθηκε παρά το ότι υπήρξαν προϋποθέσεις. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για νέο πέναλτι στο 84' - σε μαρκάρισμα του Λορέντσο Σκιπιόνι πάνω στον Σταύρο Πήλιο - αλλά και πάλι δεν δόθηκε κάτι. 

Στις καθυστερήσεις ο Τζολάκης υποχρεώθηκε σε σπουδαία επέμβαση στο μονοκόμματο σουτ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, στην πρώτη τελική στην εστία για την ΑΕΚ. 

Το 2-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Ολυμπιακό να μειώνει στον πόντο τη διαφορά από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και την Ένωση να μένει τέσσερις βαθμούς μακριά από την κορυφή, γνωρίζοντας δεύτερη σερί ήττα σε ντέρμπι.  

Διαιτητής: Τομπάιας Στίλερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Ποντένσε, Γκαρθία, Ρέτσος - Κοϊτά, Μάνταλος. 
 
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία (69' Σκιπιόνι), Καμπελά (63' Τσικίνιο), Ποντένσε (83' Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί (84' Γιάρεμτσουκ), Ταρέμι (69' Ροντινέι).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Πενράις (79' Πήλιος), Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν (62' Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος (71' Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς, Κοϊτά (71' Πιερό), Καλοσκάμης (62' Κουτέσα).
*Εκτός αποστολής της ΑΕΚ λόγω τραυματισμού έμεινε ο Νίκλας Ελίασον, με τον Σουηδό εξτρέμ να υποβάλλεται αύριο σε εξετάσεις.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νικητής ο Ολυμπιακός με 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual