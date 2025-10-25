Πρώτη νίκη για την ΑΕΛ, θρίλερ στη Νεάπολη, «διπλό» για τον Ατρόμητο

Με εξαιρετική εμφάνιση, η ΑΕΛ πανηγύρισε το πρώτο φετινό της «τρίποντο» κερδίζοντας με 2-0 τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά πήρε τη νίκη χάρη στα γκολ των Πέτρου Μπαγκαλιάνη (37’) και Αμρ Ουάρντα (44’) ενώ τόσο νωρίτερα όσο και στη συνέχεια είχε ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα - ανάμεσά τους και δύο δοκάρια. Απογοήτευσαν τα «λιοντάρια» που έπαιξαν με δέκα παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο λόγω αποβολής του Λευτέρη Λύρατζη.

Έπειτα από ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, Κηφισιά και Παναιτωλικός έμειναν στο 1-1 στο γήπεδο Νεάπολης. Τα (πολύ όμορφα) γκολ ήρθαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Χόρχε Πόμπο (19’) για την Κηφισιά και τον Σωτήρη Κοντούρη (37’) για τους Αγρινιώτες, αλλά τα σπουδαία ήταν στο δεύτερο. Αρχικά, λόγω της αποβολής του Τζέρεμι Αντονίσε στο 52’ με απευθείας κόκκινη που, όμως, δε στέρησε το βαθμό από την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, αφού ο Μόιζες Ραμίρες απέκρουσε στις καθυστερήσεις το πέναλτι του Χόρχε Αγκίρε.

Εντυπωσιακός ο Ατρόμητος στο δεύτερο ημίχρονο και παίρνοντας πολλά από τους αναπληρωματικούς του, πέρασε νικηφόρα από το Παγκρήτιο, κερδίζοντας με 3-1 τον ΟΦΗ. Μάλιστα, οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο σκορ με τον Έντι Σαλσίδο (15’) αλλά η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά και μόνο στους Περιστεριώτες που έφτασαν στο «τρίποντο» με τους Ντένζελ Γιουμπιτάνα (34’), Θανάσης Καραμάνης (77’) και Ογκνιέν Οζέγκοβιτς (90’+6’), με τις αλλαγές του Λεωνίδα Βόκολου να κάνουν... θραύση. Αποτέλεσμα, από την άλλη, που φαίνεται να βάζει σε μπελάδες τον Μίλαν Ράσταβατς.



Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 0-2

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του. Το σουτ του Τσε Νάνελι (9’) πέρασε έξω ενώ το έξυπνο φάουλ του Γιάνι Ατανάσοφ (12’) έβγαλε δύσκολα ο Φρανσίσκο Τιναλίνι. Κι ενώ φάσεις πολλές δεν υπήρξαν στη συνέχεια, η ΑΕΛ ήταν αυτή που εμφανίστηκε πιο απειλητική και ουσιαστική. Κι αν στο 36’ ο Τιναλίνι έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Γιάννη Πασά, δεν έγινε το ίδιο στο επόμενο λεπτό.

Μετά από φάση διαρκείας κι αποτυχημένη προσπάθεια του Ουάρντα να βρει καλά την μπάλα, αυτή στρώθηκε στον Μπαγκαλιάνη που με δυνατό σουτ από τα 25 μέτρα άνοιξε το σκορ. Μάλιστα, πέντε λεπτά μετά, οι «βυσσινί» πλησίασαν και σε δεύτερο τέρμα, αλλά στη σέντρα-σουτ του Ατανάσοφ η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Το 0-2 ήρθε, όμως, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Σέντρα του Θανάση Παπαγεωργίου, κεφαλιά του Ουάρντα με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.

Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα για την ομάδα του Μαλεζά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Μελέτιος Γιουματζίδης έδειξε αρχικά κίτρινη στον Λύρατζη για μαρκάρισμα στον Αχμέντ Ουατταρά, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Παναγιώτης Κουκουλάς) και on field review, άλλαξε το χρώμα της κάρτας, αφήνοντας τα «λιοντάρια» με δέκα παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο.

Το οποίο έμοιαζε περισσότερο με διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους περίπου 2.000 φίλους της ΑΕΛ πάντως να δίνουν χρώμα στο ματς. Ένα φιλόδοξο σουτ του Σάββα Μούργου (50’) κι ένα αξιόλογο του Λιούμπομιρ Τούπτα (68’) δε βρήκαν στόχο ενώ στην κοντινή προβολή του Άνχελο Σαγκάλ (75’), ο Τιναλίνι πρόλαβε να απομακρύνει με τα πόδια.

Κι αφού το πλασέ του Τούπτα στο 86ο λεπτό σταμάτησε στο δοκάρι κι εκείνο του Μάριου Τσαούση, στην απέναντι πλευρά, έφυγε έξω, τα πάντα τελείωσαν. Το «αλογάκι» κατέκτησε την πρώτη φετινή νίκη, έφτασε στους επτά βαθμούς και άφησε στην προτελευταία θέση, με πέντε, τον Πανσερραϊκό που θα περιμένει το αυριανό ματς του Αστέρα Τρίπολης για να δει αν θα πέσει και στην τελευταία.

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: Νάνελι, Ομεονγκά - Στάικος, Πέρες, Χατζηστραβός.

Κόκκινη: Λύρατζης (45’+1’).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Καλίνιν (58’ Τσαούσης), Μπρουκς, Λιάσος (76’ Ομεονγκά), Γκριν (46’ Γεωργιάδης), Νάνελι, Μπανζάκι (46’ Μάρας), Ιβάν (58’ Καρέλης).

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουατταρά, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Στάικος (46’ Χατζηστραβός), Πέρες (73’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Πασάς (79’ Γκάρατε), Ουάρντα (62’ Τούπτα), Μούργος (62’ Σαγκάλ).



Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο ορεξάτοι. Μόλις στο 5’ ο Παύλος Παντελίδης ήταν παραλήπτης της συνεργασίας των Πόμπο, Ανδρέα Τεττέη, αλλά το πλασέ του μπλόκαρε ο Λούκας Τσάβες. Η πίεση της Κηφισιάς καρποφόρησε, τελικά, στο 19ο λεπτό. Από κόρνερ που κέρδισε ο Πόμπο και εκτελέστηκε γρήγορα και πλασαριστά, ο Λούκας Βιγιαφάνιες έκανε τη σέντρα και ο Πόμπο με σουτ στην κίνηση από το ύψος της μεγάλης περιοχής άνοιξε το σκορ.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ρούμπεν Πέρεθ ανάγκασε με δυνατό σουτ σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Τσάβες, με τα «καναρίνια», από εκείνο το σημείο κι έπειτα, να βγάζουν αντίδραση. Από κόρνερ του Ντιέγκο Εστέμπαν στο 26’, ο Κόστα Άλεξιτς πήρε την κεφαλιά μα δε βρήκε στόχο ενώ δύο λεπτά μετά, ο Ραμίρες χρειάστηκε, για πρώτη φορά, να επέμβει, αποκρούοντας την κεφαλιά του Κοντούρη.

Ο τελευταίος, όμως, πήρε την... εκδίκησή του, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 37’ με υπέροχο γκολ. Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων μέσος εκτέλεσε κόρνερ, από την απομάκρυνση η μπάλα έφτασε πάλι σε αυτόν που με δεξί φαλτσαριστό σουτ από πολύ πλάγια θέση βρήκε δίχτυα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με καλή στιγμή για την Κηφισιά. Ο Τσάβες έκανε λανθασμένη έξοδο σε εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Πόμπο, αλλά ο 31χρονος Ισπανός αστόχησε.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την αποβολή του Αντονίσε. Από το VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Φώτιος Πολυχρόνης) κάλεσαν τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη για on field review, με τον Ηπειρώτη διαιτητή να δείχνει κόκκινη κάρτα στον χαφ από το Κουρασάο για απρόσεκτο μα κι επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Εστέμπαν. Συμβάν που, όπως ήταν λογικό, άλλαξε άρδην τα πλάνα των δύο προπονητών. Ειδικά ο Σεμπάστιαν Λέτο, προχώρησε άμεσα σε κινήσεις.

Η Κηφισιά φρόντισε να κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία του Ραμίρες και προσπάθησε να απειλήσει με αντεπιθέσεις ενώ ο Παναιτωλικός πήρε την κατοχή της μπάλας όμως είχε πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων. Ο Τεττέη προσπάθησε από μακριά στο 80’ να νικήσει τον Τσάβες, με τον τερματοφύλακα από την Αργεντινή να απομακρύνει δύσκολα, στην εξέλιξη της φάσης, το απευθείας κόρνερ του Πόμπο.

Η προβολή του Αγκίρε (87’) πέρασε έξω, στο σουτ του Κόστα Άλεξιτς (88’) η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ, αυτό του Κόνραντ Μίχαλακ (89’) από πλεονεκτική θέση ήταν άστοχο ενώ το σκαστό του Μιγκέλ Λουίς (90’+1’) κατέληξε στην αγκαλιά του Ραμίρες, στην προσπάθεια των παικτών του Γιάννη Αναστασίου να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Η οποία θα μπορούσε να γίνει, αλλά...

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, από το VAR κάλεσαν πάλι τον Κατσικογιάννη για on field review, αυτή τη φορά για χέρι του Εστέμπαν Μεϊντάνα σε προσπάθεια του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Πέναλτι που, όμως, ο Αγκίρε δεν μετέτρεψε σε γκολ, καθώς ο Ραμίρες νίκησε τον 25χρονο Κουβανό επιθετικό κρατώντας το 1-1, όπως και στην εξέλιξη της φάσης απέτρεψε το αυτογκόλ από τον Λαζάρ Αμανί. Σκορ που διατηρεί την Κηφισιά ένα βαθμό (9 έναντι 8) και μία θέση (στην 8η έναντι της 9ης) πάνω από τον Παναιτωλικό.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: Πέρεθ, Πόμπο, Τεττέη, Αμανί, Ραμίρες, Μποτία - Μπουχαλάκης.

Κόκκινες: Αντονίσε (52’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πόμπο (87’ Μποτία), Αντονίσε, Τεττέη, Παντελίδης (62’ Τζίμας), Βιγιαφάνιες (46’ Εμπό), Πέρεθ (53’ Αμανί), Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρούτσι (61’ Μαϊντάνα).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κοντούρης (70’ Ματσάν), Εστέμπαν (82’ Λουίς), Ενκολόλο (82’ Αγκίρε), Μίχαλακ, Άλεξιτς.



ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3

Αν και οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πρώτοι βρήκαν το δρόμο για τα αντίπαλα δίχτυα -και μάλιστα δύο φορές- με τον Παναγιώτη Τσαντίλα (10’, 14’) να υποδεικνύεται σε αμφότερες τις περιπτώσεις σε θέση οφσάιντ, οι Κρητικοί ήταν αυτοί που προηγήθηκαν. Τιάγκο Νους και Σαλσίδο συνεργάστηκαν, ο πρώην φορ της Ίντερ σούταρε από μακριά, με τον Λευτέρη Χουτεσιώτη να κάνει κακό υπολογισμό και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του για το 1-0 στο 15ο λεπτό.

Έξι λεπτά αργότερα, το φάουλ του Χουάν Νέιρα βρήκε πάλι δίχτυα, αλλά από την εξωτερική πλευρά, με τους φίλους του ΟΦΗ να... βιάζονται να πανηγυρίσουν. Λίγο μετά το ημίωρο, ο Λεβάν Σενγκέλια έβγαλε μόνο του τον Νους, αλλά ο Αργεντινός πιεζόμενος από τον Δημήτρη Τσακμάκη δεν μπόρεσε να βρει ισορροπία για να πλασάρει σωστά.

Κι αφού δεν ήρθε το 2-0, στο 34’ έγινε το 1-1. Δημιουργός με ωραία κάθετη πάσα ο Μακανά Μπάκου, βρήκε τον Γιουμπιτάνα που προχώρησε και πλάσαρε τον Νίκο Χριστογεώργο ισοφαρίζοντας. Οι Κρητικοί δεν πτοήθηκαν. Στο 41’, όμως, ο Σενγκέλια έχασε, από το μισό μέτρο, ευκαιρία από αυτές που δεν χάνονται, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό. Το σουτ του Γιουμπιτάνα (48’) πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Χριστογεώργου ενώ την όμορφη ατομική ενέργεια και σουτ του Νους (50’) σταμάτησε εντυπωσιακά ο Χουτεσιώτης.

Μία παράλληλη σέντρα του Ματθαίου Μουντέ (55’) βρήκε την εξωτερική πλευρά της αριστερής δοκού της εστίας του Χριστογεώργου ενώ ένα ακόμη γκολ - το τρίτο - του Τσαντίλα (61’) πάλι δεν μέτρησε καθώς υπήρξε υπόδειξη για οφσάιντ.

Δείγματα ότι οι δυο ομάδες έψαχναν μανιωδώς γκολ νίκης. Το οποίο βρήκε, τελικά, ο Ατρόμητος με περιπετειώδη τρόπο αλλά και χάρη σε δυο από τις αλλαγές του Βόκολου. Ο Οζέγκοβιτς βγήκε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ, γύρισε από τα αριστερά στον Καραμάνη, ο οποίος ανενόχλητος πλάσαρε για το 1-2 στο 71’. Το γκολ, αρχικά, ακυρώθηκε για οφσάιντ. Το ημιαυτόματο οφσάιντ στο Παγκρήτιο δε λειτούργησε, μπήκαν οι γραμμές κι έξι λεπτά αργότερα, το γκολ κατακυρώθηκε.

Με τις αλλαγές του ο Ράσταβατς προσπάθησε να βρει γκολ ισοφάρισης, αλλά το σουτ του Ταξιάρχη Φούντα (85’) πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι κι εκείνο του Γιάννη-Φοίβου Θεοδοσουλάκη (87’) κόντραρε σε σώματα.

Με τους γηπεδούχους να βγαίνουν μαζικά μπροστά, ο Ατρόμητος βρήκε χώρους. Και τους εκμεταλλεύτηκε με τον Οζέγκοβιτς να κάνει με προβολή στο έκτο λεπτό των δεκάλεπτων καθυστερήσεων το 1-3 έπειτα από ενέργεια του Χάρη Τσιγγάρα που, επίσης, είχε περάσει ως αλλαγή.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τους φίλους του ΟΦΗ να αποδοκιμάζουν έντονα προπονητή και ποδοσφαιριστές, με τους Κρητικούς να μένουν στους έξι (6) βαθμούς και στη 12η, μόλις, θέση. Τρεις βαθμούς περισσότερους έχει πια ο Ατρόμητος που βλέπει ξεκάθαρα την οκτάδα, ανεβαίνοντας έβδομος παρέα με Παναθηναϊκό και Κηφισιά, πανηγυρίζοντας νίκη για πρώτη φορά μετά από εκείνη της πρεμιέρας.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Μαρινάκης, Νους - Μίχορλ, Καραμάνης.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λούις, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης (68’ Βούκοτιτς), Νέιρα (81’ Ράκονιατς), Νους, Σενγκέλια (58’ Φούντας), Σαλσίδο (81’ Θεοδοσουλάκης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (88’ Τσιγγάρας), Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας (65’ Οζέγκοβιτς), Μπάκου, Τσακμάκης, Μανσούρ (68’ Καραμάνης), Μουτουσάμι.