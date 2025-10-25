Νοκ-άουτ για δύο εβδομάδες ο Μπακασέτας - Χάνει το ντέρμπι με ΠΑΟΚ

Χωρίς τον Τάσο Μπακασέτα θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον Αστέρα Τρίπολης το απόγευμα της Κυριακής (26/10, 17:30) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο αρχηγός των «πράσινων» τέθηκε νοκ-άουτ για τις επόμενες δυο εβδομάδες με θλάση α' βαθμού στο δικέφαλο μηριαίο μυ κι ως εκ τούτου ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα τον έχει στη διάθεσή του στο επίσημο ντεμπούτο του στον «πράσινο» πάγκο.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, τραυματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) προς το φινάλε της τελευταίας προπόνησης των «πράσινων» στο «De Kuip» (σε μία άσκηση με σουτ), στην παραμονή του αγώνα με τη Φέγενορντ (23/10) για το Europa League. Υποβλήθηκε σε μαγνητική η οποία «έδειξε» τη «ζημιά», που θα τον κρατήσει εκτός αγώνων για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Όπως όλα δείχνουν θα χάσει όλα τα παιχνίδια ως την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων με Αστέρα (26/10, πρωτάθλημα), Ατρόμητο (29/10, Κύπελλο), Βόλο (1/11, πρωτάθλημα), Μάλμε (6/11, 4η αγωνιστική League Phase Europa League) και ΠΑΟΚ (9/11, πρωτάθλημα).

Ο Μπενίτεθ και το επιτελείο του επικεντρώθηκαν στην τακτική και στις στατικές φάσεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ατομικό ακολούθησε ξανά ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν -εκτός από τον Μπακασέτα- και οι Ντέσερς, Μπόκος. Αντίθετα, ο Ρενάτο Σάντσες προπονήθηκε ξανά σε φουλ ένταση και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την αρκαδική ομάδα.

Μετά το τέλος της απογευματινής προπόνησης ο Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη λίστα με τα ονόματα της αποστολής των «πράσινων» για τον αγώνα με τον Αστέρα. Στην 23μελή λίστα βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.