«Απαγορευτικό» στους φιλάθλους της ΑΕΛ για τον αγώνα με Πανσερραϊκό

Την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων της ΠΑΕ ΑΕΛ στις Σέρρες για τον ποδοσφαιρικό αγώνα με τον Πανσερραϊκό αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΠΑΕ ΑΕΛ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 8ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Πανσερραϊκός 1964 – ΠΑΕ ΑΕΛ, o οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 στις 19:30, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.
Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με γνώμονα «τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».
