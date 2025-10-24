Η ΑΕΚ έχει την κορυφαία επίθεση στο Conference

Τριάντα τέσσερα (34) σημειώθηκαν στις 18 αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής στην League phase του Conference League (51 στην 1η αγωνιστική), ήτοι 2,37 γκολ ανά παιχνίδι ή διαφορετικά ένα γκολ κάθε 28 λεπτά, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

H ΑΕΚ έχει την καλύτερη επίθεση (7 γκολ), η Σαχτάρ Ντόνετσκ την μεγαλύτερη κατοχή (66,5%), η Άλκμααρ τις περισσότερες προσπάθειες στην εστία (36) -4η η ΑΕΚ με 34-, η Σπάρτα πράγας έχει διανύσει τα πιο πολλά χιλιόμετρα (276,3), η Ουνιβερσιατέα Κραιόβα έχει τα περισσότερα τάκλιν (33), η ΑΖ Άλκμααρ τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (96), ενώ πέντε ομάδες (Μάιντς, ΑΕΚ Λάρνακας, Σαμσουνσπόρ, Φιορεντίνα και Λοζάνη) έχουν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους.

Ο Φράνκο Κοβάτσεβιτς (Τσέλιε) είναι πρώτος σκόρερ με 5 γκολ, έξι παίκτες, ανάμεσά τους και ο Πινέδα (ΑΕΚ) έχουν από δύο ασίστ, ο Κοβάτσεβιτς έχει και τις περισσότρες προσπάθειες στην εστία (8)-4ος ο Κουτέσα με 4-, τα περισσότερ τάκλιν έχει ο Χόλσε (Σαμσουνσπόρ), ο Λόπες (Σάμρουκ Ρόβερς) τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας(22), ο Τάκατς (Σλόβαν Μπατισλάβας) τις περισσότερες αποκρούσεις (13).