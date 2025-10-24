Europe: Στην «κορυφή» η Μίντιλαντ, εντός έδρας ήττα για τη Ρόμα

Η Μίντιλαντ είναι μέχρι τώρα η έκπληξη του Europa League. Η ομάδα της Δανίας βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της League Phase με 9 βαθμούς, καθώς πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της με 3-0 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Αντίθετα, η Ρόμα γνώρισε ήττα εκτός προγράμματος, χάνοντας στην έδρα της από την Πλζεν. Νίκες για Λιόν, Σέλτικ και Φενέρμπαχτσέ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League έχουν ως εξής:
- Μπράγκα (Πορτογαλία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)... 2-0 (22' Ναβαρο, 72' Ντόρζελες)
- Μπραν (Νορβηγία) - Ρέιντζερς (Σκωτία)... 3-0 (40' Κόρνβιγκ, 55' Σόρενσεν, 79' Χολμ)
- Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Μπολόνια (Ιταλία)... 1-2 (54' Μπιρλιγκέα - 9' Όντγκααρντ, 12' Νταλίνγκα)
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία)... 1-0 (34' πέν. Ακτούρκογλου)
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Άστον Βίλα (Αγγλία)... 2-1 (42' Σουράι, 61' Ντέιλ - 4' Γκεσάν)
- Γκενκ (Βέλγιο) - Μπέτις (Ισπανία)... 0-0
- Λιόν (Γαλλία) - Βασιλεία (Ελβετία)... 2-0 (3' Τολισό, 90' Μορέιρα)
- Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)... 2-3 (13' Μπααντού, 72' Βέρτεσεν - 50' Βάργκα, 56' Ζακάριασεν, 58' Ντέλε)
- Θέλτα (Ισπανία) - Νις (Γαλλία)... 2-1 (2΄ Άσπας, 75΄αυτ. Οπόνγκ - 16΄ Αλί Τσο)
- Σέλτικ (Σκωτία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)... 2-1 (61΄ Σκέιλς, 64΄ Νίγκρεν- 15΄ Χόρβατ)
- Φέγενορντ (Ολλανδία) - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)... 3-1 (45+2΄ Ρεντ, 55΄ Μούσα, 90΄ Λάριν - 18΄ Σβιντέρσκι)
- Λιλ (Γαλλία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)... 3-4 (57΄ Αντρέ, 68΄, 78΄ Ιγκαμάνε - 18΄ Μεϊτέ, 23΄,74΄ Ζίβκοβιτς, 42΄ Κωνσταντέλιας)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Μίντιλαντ (Δανία)... 0-3 (43΄,84΄ Εντζού, 71΄ Μπίλινγκ)
- Μάλμε (Σουηδία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)... 1-1 (45+1΄ Λεβίτσκι - 90+6΄ Βαρέλα)
- Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Πόρτο (Πορτογαλία)... 2-0 (19΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ, 77΄πεν. Χεσούς)
- Ρόμα (Ιταλία) - Πλζεν (Τσεχία)... 1-2 (54΄πεν. Ντιμπάλα - 20΄ Άντου, 22΄ Σουαρέ)
- Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία)... 2-0 (20΄ Σουζούκι, 45΄ Γκρίφο)
- Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)... 3-2 (45΄ Ραβέλοσον, 53΄ Φάσναχτ, 63 πεν. Μπεντιά - 26΄ Στάνιτς, 90+2΄ Γιορντάνοφ)
