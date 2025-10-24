Europe: Στην «κορυφή» η Μίντιλαντ, εντός έδρας ήττα για τη Ρόμα

Η Μίντιλαντ είναι μέχρι τώρα η έκπληξη του Europa League. Η ομάδα της Δανίας βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της League Phase με 9 βαθμούς, καθώς πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της με 3-0 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αντίθετα, η Ρόμα γνώρισε ήττα εκτός προγράμματος, χάνοντας στην έδρα της από την Πλζεν. Νίκες για Λιόν, Σέλτικ και Φενέρμπαχτσέ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League έχουν ως εξής: