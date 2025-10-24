Conference: Μεγάλο «διπλό» της ΑΕΚ Λάρνακας, «δύο στα δύο» και για τη Φιορεντίνα

Το πρώτο μεγάλο «μπαμ» στη League Phase του Conference League είχε χρώμα... Κυπριακό. Η ΑΕΚ Λάρνακας έφυγε από το Λονδίνο με απίστευτο «διπλό» 1-0 επί της Κρίσταλ Πάλας, κάνοντας την ποδοσφαιρική Ευρώπη να... παραμιλάει.

Έτσι η ομάδα του Ιμανόλ Ιντιάκεθ βρίσκεται στην κορυφή με «2 στα 2» μαζί με άλλες πέντε ομάδες Η Φιορεντίνα πέρασε από τη Βιέννη εύκολα 3-0 επί της Ραπίντ, η Τσέλιε απέδειξε ότι η νίκη της επί της ΑΕΚ μόνο τυχαία δεν είναι, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας της Σάμροκ με σούπερ σκόρερ ξανά τον Κοβάτσβεβιτς.

Εντυπωσιακή η Σαμσουνσπόρ νίκησε 3-0 τη Ντιναμό Κιέβου στη Σαμψούντα, η Λοζάνη δυσκολεύτηκε (1-0) με αντίπαλο τη Χάμρουν στο Τα'Κάλι της Μάλτας και η Μάιντς επιβλήθηκε -εξίσου δύσκολα- 1-0 της Ζρίνσκι.

Τέλος, η Ρακόβ πήρε ισοπαλία 1-1 από τη Σίγκμα Όλομουτς με τον Στράτο Σβάρνα να σκοράρει στο τελευταίο λεπτό!

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ: