Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Φιορεντίνα - Ραπίντ Βιέννης
Φιορεντίνα - Ραπίντ Βιέννης | Ap photo

Conference: Μεγάλο «διπλό» της ΑΕΚ Λάρνακας, «δύο στα δύο» και για τη Φιορεντίνα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr

Το πρώτο μεγάλο «μπαμ» στη League Phase του Conference League είχε χρώμα... Κυπριακό. Η ΑΕΚ Λάρνακας έφυγε από το Λονδίνο με απίστευτο «διπλό» 1-0 επί της Κρίσταλ Πάλας, κάνοντας την ποδοσφαιρική Ευρώπη να... παραμιλάει. 

Έτσι η ομάδα του Ιμανόλ Ιντιάκεθ βρίσκεται στην κορυφή με «2 στα 2» μαζί με άλλες πέντε ομάδες Η Φιορεντίνα πέρασε από τη Βιέννη εύκολα 3-0 επί της Ραπίντ, η Τσέλιε απέδειξε ότι η νίκη της επί της ΑΕΚ μόνο τυχαία δεν είναι, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας της Σάμροκ με σούπερ σκόρερ ξανά τον Κοβάτσβεβιτς.

Εντυπωσιακή η Σαμσουνσπόρ νίκησε 3-0 τη Ντιναμό Κιέβου στη Σαμψούντα, η Λοζάνη δυσκολεύτηκε (1-0) με αντίπαλο τη Χάμρουν στο Τα'Κάλι της Μάλτας και η Μάιντς επιβλήθηκε -εξίσου δύσκολα- 1-0 της Ζρίνσκι.

Τέλος, η Ρακόβ πήρε ισοπαλία 1-1 από τη Σίγκμα Όλομουτς με τον Στράτο Σβάρνα να σκοράρει στο τελευταίο λεπτό! 

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ: 

  • ΑΕΚ - Αμπερντίν... 6-0 (11΄,18΄ Κοϊτά, 27΄ Ελίασον, 55΄ Μαρίν, 81΄ Γιόβιτς, 87΄ Κουτέσα)
  • Άλκμααρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας... 1-0 (44΄ Μάινανς)
  • Χάκεν - Ράγιο Βαγεκάνο... 2-2 (41΄ Λίντμπεργκ, 55΄ Μπρούσμπεργκ - 15΄ Άλβαρο Γκαρθία, 90+13΄πεν. Ρατίου)
  • Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο... 0-0
  • Ντρίτα - Ομόνοια... 1-1 (12΄ Μανάι - 45+1΄ Μασούρας)
  • Σκεντίγια - Σέλμπουρν... 1-0 (90+2΄αυτ. Μπάρετ)        
  • Στρασμπούρ - Γιαγκελόνια... 1-1 (79΄ Πανιτσέλι - 53΄ Πόθο)   
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας... 1-2 (61΄ Μεϊρέγες - 16΄, 90+4΄ Αουγκουστίνιακ)
  • Ραπίντ Βιένης - Φιορεντίνα... 0-3 (9΄ Ντουρ, 48΄ Τζέκο, 89΄ Γκούντμουντσον)  
  • Μάιντς - Ζρίνσκι Μόσταρ... 1-0 (24΄ Βάιπερ)
  • Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας... 0-1 (51΄ Μπάγιτς)
  • Χάμρουν - Λοζάνη... 0-1 (38΄ Ντιακιτέ)
  • Λίνκολν Ρεντ Άιμπς - Λεχ Πόζναν... 2-1 (33΄ Γκόμεζ, 88΄ Ρούτγενς - 77΄πεν. Ισάκ)  
  • Σαμσουνσπόρ - Ντιναμό Κιέβου... 3-0 (2΄ Μουσάμπα, 33΄ Μουαντιλμτατζί, 62΄ Χόλσε)
  • Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε... 0-2 (33΄,40΄ Κοβάτσεβιτς)         
  • Σίγκμα Όλομουτς - Ρακόβ Τσεστόχοβα... 1-1 (83΄ Κραλ - 90΄ Σβάρνας)
  • Κραϊόβα - Νόα... 1-1 (38΄ Ετίμ - 74΄ Μουλαχουσεϊνοβιτς)   
