Έβγαλε αντίδραση η ΑΕΚ με «εξάρα» κόντρα στην Αμπερντίν

Την περασμένη Κυριακή η ΑΕΚ υπέστη οδυνηρή ήττα από τον ΠΑΟΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Super League.

Ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα, υπογράμμισε πως ένα ατυχές αποτέλεσμα «δεν μπορεί να καταστρέψει τα πάντα» και ζήτησε αντίδραση από τους παίκτες τους και νοοτροπία μεγάλης ομάδας.

Σήμερα, κόντρα στην Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, οι παίκτες της ΑΕΚ έβγαλαν αντίδραση και διέλυσαν με 6-0 τους Σκοτσέζους. Η Ένωση πανηγύρισε την πρώτη της εντός έδρας νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 15 χρόνια και παράλληλα πήρε τους πρώτους της βαθμούς στη League Phase, έπειτα από δύο αγωνιστικές. Το 6-0 ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη της ΑΕΚ (6-0 τη Γκρεβενμάχερ τον Αύγουστο του 2001).

EUROKINISSI

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Οι Σκοτσέζοι δέχτηκαν δύο γκολ στο 20λεπτο από την κλασική κίνηση του Αμπουμπακάρι Κοϊτά: στο 11΄ έξω από την περιοχή μετά από ατομική ενέργεια, στο 18΄ μέσα στην περιοχή από την πάσα του Ρότα. Και στις δύο περιπτώσεις από διαγώνια αριστερά, εκτέλεση με το αριστερό στην «απέναντι» γωνία του Μίτοφ.

Στο 27΄ η ΑΕΚ έκλεψε μπάλα στο build up, ο Πινέδα πάσαρε στον Ελίασον και αυτός έγραψε το 3-0. Ενδιάμεσα (17΄) ο Ρέλβας είχε δοκάρι σε κεφαλιά, το ίδιο και σε κεφαλιά του Βίντα στο 37΄ ενώ η ομάδα του Νίκολιτς δημιούργησε ακόμα 2-3 ευκαιρίες και το σκορ θα μπορούσε να πάρει... τερατώδεις διαστάσεις.

Στο τρίτο δοκάρι της η ΑΕΚ... ανταμείφθηκε με ένα γκολ, όταν ο Πιερό πλάσαρε στην κάθετη δοκό του Μίτοφ, αλλά ο επερχόμενος Μαρίν μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα για το 4-0 στο 55΄.

Το 5-0 διαμόρφωσε ο Γιόβιτς στο 81΄ αφού απέφυγε και τον τερματοφύλακα με ωραία ενέργεια στην μικρή περιοχή, ενώ το τελικό σκορ στον πίνακα «υπέγραψε» ο Ντέρερκ Κουτέσα στο 87΄. Το ματς έκλεισε με ακόμα ένα δοκάρι σε κεφαλιά του Βίντα στο 90΄.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΚ ανέβασε κατακόρυφα την ψυχολογία της, ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακό στο Φάληρο.

Διαιτητής: Γιάσπερ Βεργκόοτε (Βέλγιο)

Κίτρινες: Ρέλβας, Κνούστερ

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα (77΄ Γκατσίνοβιτς), Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Μαρίν (69΄ Λιούμπιτσιτς), Μάνταλος (77΄ Γκρούγιτς), Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά (64΄ Κουτέσα) , Πιερό (69΄ Γιόβιτς)

ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ (Τζίμι Μπο Τέλιν): Μίτοφ, Μάιλν, Κνούστερ, Ντέβλιν, Γένσεν, Κεσκίνεν, Σίνι (46΄ Πολβάρα), Άρμστρονγκ (62΄ Κλάρκσον), Κάρλσον (72΄ Γένγκι), Άουσίς (46΄ Παλαβέρσα), Λάζετιτς.