Αναβολή λίγων ωρών του αγώνα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός

Επιβεβαίωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πως ο αγώνας των «πράσινων» με τη Φέγενορντ στο «De Kuip» θα διεξαχθεί εν τέλει στις 22:00 Ελλάδας, με την ώρα διεξαγωγής να αλλάζει ξανά μετά τις επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις.

«Έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση και συνεκτιμώντας τις επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις, η UEFA αποφάσισε ότι η αναμέτρηση Φέγενορντ-Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί, απόψε Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 10 μμ. ώρα Ελλάδας (9 μ.μ. τοπική)» ανέφερε η ανακοίνωση των «πράσινων».

Ακολούθως η «πράσινη» ΠΑΕ έδωσε οδηγίες προς τους φίλους της ομάδας που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια του αγώνα. Αναλυτικά: «Μετά την οριστική απόφαση της UEFA για νέα ώρα έναρξης του αγώνα με τη Φέγενορντ (στις 10 μ.μ. Ελλάδας, 9 μ.μ. τοπική), η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που βρίσκονται στο Ρότερνταμ κι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τον αγώνα:

⇒ Καθ’ όλη τη διάρκεια του μεσημεριού, παρακαλούνται να παραμείνουν στο meeting point (έχει οριστεί εδώ) γιατί το μέρος είναι ασφαλές για τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

⇒ Η αναχώρηση για το γήπεδο θα γίνει στις 6.30 μ.μ. (τοπική ώρα) με λεωφορεία.

⇒ Μετά το τέλος της αναμέτρησης, θα υπάρξει αναμονή στις εξέδρες μέχρι την ενημέρωση της αστυνομίας.

⇒ Η αναχώρηση από το γήπεδο θα γίνει με τρένο και αποβίβαση στον κεντρικό σταθμό του Ρότερνταμ. Όσοι έχουν προγραμματίσει να επιστρέψουν με τρένο στο Άμστερνταμ, θα υπάρξει ειδικό βαγόνι για τη μετακίνηση τους, σύμφωνα με τις ενέργειες των τοπικών αρχών».

Νωρίτερα, η Φέγενορντ είχε ανακοινώσει με ανάρτησή της στα Social Media, ότι η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της League phase του Europa League θα διεξαχθεί τελικά απόψε στις 22:00. Η ώρα έναρξης του αγώνα άλλαξε -αρχικά- ήταν 19:45 και στη συνέχεια 17:30- με εντολή του Δήμου και βάσει της αλλαγής στην πρόγνωση καιρού.

H ανακοίνωση της Φέγενορντ: «Ο αγώνας Φέγενορντ - Παναθηναϊκός που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 4:30 μ.μ. (5:30 μμ ώρα Ελλάδας) μόλις μεταφέρθηκε για τις 9:00 μ.μ. (10:00 μ.μ ώρα Ελλάδας) απόψε με εντολή του Δήμου λόγω μεταβαλλόμενων καιρικών προβλέψεων. Οι πύλες ανοίγουν στις 2:30 μ.μ. (3:30)Το δεύτερο διάζωμα ανοίγει στις 8:00 μ.μ. (9:00) . Ο δήμος προτρέπει όλους να πάρουν τη δική τους απόφαση για το αν θα ταξιδέψουν ή όχι στο Ντε Κάιπ. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη την τρέχουσα πρόγνωση καιρού. Εάν οι οπαδοί με εισιτήρια δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων».

Όπως τονίζουν ολλανδικά ΜΜΕ νωρίς το μεσημέρι, τα εμπλεκόμενα μέρη φέρεται να είχαν εκτεταμένες συζητήσεις. Λίγο περισσότερο από δύο ώρες πριν από την έναρξη, η ομάδα του Ρότερνταμ ανακοίνωσε την νέα αλλαγή ώρας. Επίσης, ο αγώνας AZ Άλκμααρ-Σλόβαν Μπρατισλάβας για το Conference League έχει μεταφερθεί επίσης από τις 22:00 στις 19:45 μετά από διαβούλευση με την UEFA και την τοπική διοργανώτρια αρχή.