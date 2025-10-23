ΠΑΟΚ: Ο Ερασιτέχνης δίνει σε Σαββίδη και ΠΑΕ το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα

Με ψήφους 7-6 και δύο απόντες από την διαδικασία, καθώς έλειπαν από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ «κατέληξε στο σχέδιο μνημονίου-συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα, που θα προταθεί στον Ιβάν Σαββίδη και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ», όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, προσθέτοντας: «επιθυμία μας είναι η συνάντηση να γίνει το συντομότερο δυνατό».

Η συγκεκριμένη απόφαση εγκρίθηκε από 7 μέλη της διοίκησης (την ψήφισαν οι κκ. Χασεκίδης, Πετρίδης, Ελευθεριάδης, Νικολαΐδης, Καπετανάκης, Παρασκευόπουλος και Νικηφόρος), ενώ άλλοι 6 σύμβουλοι πρότειναν να μπει καταληκτική ημερομηνία 31/12 ως προς την παροχή οικονομικών εγγυήσεων (ψηφίστηκε από τους κ.κ. Ησαϊάδη, Μπεκιάρη, Μελισσόπουλο, Καρούση, Δ, Παπαδόπουλο και Πατρίδα). Οι δύο που απουσίαζαν ήταν οι κ.κ. Χατζηγεωργίου και Παυλίδης, για επαγγελματικούς και λόγους υγείας αντίστοιχα. Με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τέθηκε σε ψηφοφορία αν θα γινόταν δεκτές τηλεφωνικές ψήφοι και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Όσο για το σχέδιο μνημονίου που θα πάει στην ΠΑΕ για την τελική συμφωνία, σύμφωνα επίσης με όχι απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αφορά στην πρόταση που συνέταξε η τεχνοκρατική επιτροπή και αποτελεί βάση συμφωνίας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα. Προβλέπει παροχή εγγυήσεων σταδιακά ανά φάση ολοκλήρωσης του έργου.