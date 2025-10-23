Άλλαξε ώρα ο αγώνας Φέγενορντ-Παναθηναϊκός

Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των Ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ - Παναθηναϊκός στις 23 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα, 17:30 ώρα Ελλάδας).

Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης.