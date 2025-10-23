Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.4° 18.2°
1 BF
88%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
18.3° 16.6°
1 BF
85%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.0° 15.0°
1 BF
74%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
88%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.8° 14.8°
2 BF
87%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
2 BF
100%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
1 BF
95%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.1° 18.3°
3 BF
88%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 18.9°
1 BF
81%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
83%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
76%
Κεφαλονιά
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.0° 20.0°
3 BF
84%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.2° 16.7°
1 BF
87%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.0° 19.8°
1 BF
88%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
17.2° 15.8°
0 BF
82%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.1° 12.3°
0 BF
85%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
1 BF
100%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.0° 13.0°
1 BF
89%
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
Παναθηναϊκός
Άλλαξε ώρα ο αγώνας Φέγενορντ-Παναθηναϊκός

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr

Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των Ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ - Παναθηναϊκός στις 23 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα, 17:30 ώρα Ελλάδας).

Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης.

