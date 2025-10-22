Τι λέει η UEFA για τις αμφισβητούμενες φάσεις του ματς Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Βαριά ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα υπέστη ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της League Phase για το Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ και διαμαρτύρονται για άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο 57', καθώς και για το πέναλτι που δόθηκε στον Ράσφορντ στο 68΄ έπειτα από έξοδο του Τζολάκη.

Από την πλευρά της η UEFA προέβη στην καθιερωμένη ανάλυση των επίμαχων φάσεων των αγώνων στο Champions League, για τις οποίες χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR. Σε αυτές, «δικαιώνει» τον Ελβετό διαιτητή, ωστόσο δεν κάνει αναφορά στη φάση της αποβολής του Έσε, καθώς δεν υπήρξε παρέμβαση του VAR (η αποβολή προήλθε από δεύτερη κίτρινη κι όχι από απευθείας κόκκινη κάρτα, συνεπώς το VAR δεν μπορούσε να παρέμβει).

Συγκεκριμένα, για τη φάση του 68' η UEFA αναφέρει: «Απόφαση αλλάζει: Καταλογισμός πέναλτι. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με το Νο88 υπέπεσε σε παράβαση, ανατρέποντας αντίπαλο κατά την προσπάθεια του να παίξει την μπάλα».

Επίσης για το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού σημειώνει: «53' Απόφαση αλλάζει: Καταλογισμός πέναλτι. Γκολ του Ολυμπιακού ακυρώνεται, λόγω οφσάιντ. Πριν τη φάση, ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα με το Νο24 είχε ακουμπήσει την μπάλα με το δεξί του χέρι, το οποίο βρισκόταν σε μη φυσική θέση».