Βαριά ήττα και άδικη αποβολή για τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη

Συντριβή γνώρισε ο Ολυμπιακός με 6-1 από τη Μπαρτσελόνα στο «Μονζουϊκ» της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League. Χατ-τρικ για τους γηπεδούχους πέτυχε ο Φερμίν Λόπεθ (7΄,39΄,76΄), δύο γκολ ο Ράσφορντ (74΄,79΄) και ένα ο Λαμίν Γιαμάλ (68΄-πεν.). Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για την άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο 57', λίγο μετά το γκολ του Ελ Κααμπί (54΄-πεν.). Από την εξέλιξη αυτή προήλθε η κατάρρευση που στοίχισε τέσσερα γκολ σε διάστημα 11 λεπτων (68΄-79΄).

Ακριβώς 20 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή, ο Ποντένσε βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε στη γωνία του Τσέζνι, ο οποίος έβγαλε μια πολυ δύσκολη απόκρουση.

Η Μπαρτσελόνα απάντησε με μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ράσφορντ στο 5΄ και άνοιξε το σκορ δύο λεπτά αργότερα. Ο Γιαμάλ «άδειασε» όποιον βρήκε μπροστά του μέσα στην περιοχή και η μπάλα έφτασε στον Φερμιν Λόπεθ ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα. Συνδυάστηκαν δύο από τους επτά παίκτες-προϊόντα της «Μασία» που χρησιμοποίησε στο αρχικό σχήμα ο Χάνσι Φλικ, μαζί με τους Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ, Κασάδο και τον 17χρονο Ντρο Φερνάντεθ που έκανε ντεμπούτο στη διοργάνωση. Παράλληλα, άλλοι εννέα ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την διάσημη Ακαδημία της Μπάρτσα, βρίσκονταν στον πάγκο!

Ο Ολυμπιακός είχε τις στιγμές του στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Πίεζε κατά διαστήματα τους γηπεδούχους και κυρίως προσπάθησε να παίξει, όχι να κλειστεί στην άμυνα επιδιώκοντας να «κλέψει» ένα αποτέλεσμα. Όμως η ποιότητα της Μπάρτσα είναι ασύγκριτη. Στο 39΄ ο Ντρο Φερνάντεθ πέρασε την ασίστ στον Φερμίν, ο οποίος «άδειασε» τον Πιρόλα και με το δεύτερο γκολ του στη βραδιά έγραψε το 2-0.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός ξαναμπήκε στο ματς με πέναλτι του Ελ Κααμπί στο 54΄! Μια... περιπετειώδης φάση με τον Μαροκινό να σκοράρει με το κεφάλι, αλλά η φάση να ελέγχεται από το VAR καθώς υπήρχε οφσάιντ του Ποντένσε, όμως ο Έρικ Γκαρθία είχε βρει τη μπάλα με το χέρι, παραχωρώντας πέναλτι στους «ερυθρόλευκους». Κι εκεί που τα πράγματα έδειχναν να εξελίσσονται ευνοϊκά για τον Ολυμπιακό, μια λάθος εκτίμηση του διαιτητή κατέστρεψε τα πάντα. Ο Ελβετός Σνάιντερ... ανακάλυψε χτύπημα του Έσε στον Κασαδό, τιμωρώντας με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Αργεντινό του Ολυμπιακού. Ένα μεγάλο λάθος, που ουσιαστικά στερούσε από τον Ολυμπιακό το δικαίωμα στην ελπίδα.

Η εξέλιξη αυτή ήταν ό,τι χειρότερο για την ελληνική ομάδα και λίγο μετά οι «μπλαουγκράνα» κλείδωσαν τη νίκη. Ο Ράσφορντ πρόλαβε την έξοδο του Τζολάκη και (επιδιώκοντας την επαφή) βρέθηκε στο έδαφος. Πέναλτι -μέσω VAR- που αξιοποίησε ο Λαμίν Γιαμάλ για το 3-1 στο 68΄. Στο 74΄ ο Ράσφορντ βρέθηκε στην περιοχή και πλάσαρε υποδειγματικά πετυχαίνοντας το 4ο γκολ των γηπεδούχων. Η ψυχολογία του Ολυμπιακού είχε πέσει κατακόρυφα και στο 76΄ ο Φερμίν Λόπεθ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του από ασίστ του Μπάρντγκι, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα. Στο 79΄ ο Μάρκους Ράσφορντ με σουτ από το ύψος της περιοχής έγραψε το 6-1.

Διαιτητής: Ουρς Σνάιντερ (Ελβετία)

Κίτρινες: Μπαλντέ - Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ποντένσε

Κόκκινη: Έσε (57΄-δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Χάνσι Φλικ): Τσέζνι, Μπαλντέ (75΄ Μαρτίν), Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ (75΄ Αραούχο), Κασαδό, Πέδρι (80΄ ), Ντρο Φερνάντεθ (58΄ Ντε Γιονγκ), Γιαμάλ (75΄ Μπάρντγκι) , Φερμίν, Ράσφορντ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (53΄ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο (31΄λ.τρ. Νασιμέντο), Ποντένσε (77΄ Ταρέμι), Μαρτίνς (46΄ Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (77΄ Γιάρεμτσουκ)