Οι «πρώην» που πληγώνουν τον Παναθηναϊκό

Η σεζόν για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με υποσχέσεις, όμως η πραγματικότητα αποδεικνύεται σκληρή. Σε τρία διαφορετικά παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος, πρώην παίκτες του «τριφυλλιού» βρέθηκαν απέναντί του και του στέρησαν πολύτιμους βαθμούς.

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να ξεκινά με το δεξί απέναντι στον Λεβαδειακό. Όμως, στο φινάλε του αγώνα, ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς, πρώην «πράσινος», ισοφάρισε με ωραία ατομική ενέργεια, στερώντας από την ομάδα του τότε προπονητή του «τριφυλλιού», Ρουί Βιτόρια δύο πολύτιμους βαθμούς. Ένα παιχνίδι που έδειχνε ελεγχόμενο, κατέληξε σε μια ισοπαλία που «πόνεσε», με τον Σλοβένο να «τιμωρεί» την πρώην ομάδα του.

Κηφισιά - Παναθηναϊκός 3-2

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε μια «επώδυνη» ήττα με 3-2 από την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο, σε ένα παιχνίδι όπου ο πρώην «πράσινος» Παντελίδης σκόραρε, υπογράφοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος. Το γκολ του «πάγωσε» τους φίλους του Παναθηναϊκού, που είδαν ξανά έναν παλιό γνώριμο να πληγώνει την ομάδα τους.

Άρης - Παναθηναϊκός 1-1

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, όμως ο Τάσος Δώνης, επίσης πρώην παίκτης του «τριφυλλιού», με ωραίο τελείωμα στο 75', έγραψε το 1-1 κόντρα στην ομάδα που τον ανέδειξε. Η φάση του 91', με την τεράστια ευκαιρία του Τετέ, που σταμάτησε πάνω στον Σωκράτη Διούδη, ήρθε να βάλει το «κερασάκι» στην ειρωνεία της τύχης, καθώς ο πρώην επί σειρά ετών τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στέρησε το τρίποντο από τους «πράσινους».

Δεν είναι απλώς θέμα στατιστικής. Ο Παναθηναϊκός φέτος δείχνει να «πληρώνει» την έλλειψη συγκέντρωσης και ψυχολογίας στα κρίσιμα λεπτά και το γεγονός ότι οι πρώην παίκτες του είναι εκείνοι που του στερούν βαθμούς, προσθέτει ένα επιπλέον ψυχολογικό βάρος. Ο Βέρμπιτς, ο Παντελίδης, ο Δώνης, και ο Διούδης έχουν ήδη παίξει τον ρόλο τους στο φετινό «πράσινο» αφήγημα και όσο το πρωτάθλημα προχωρά, κάθε χαμένος βαθμός κάνει τη διαφορά, ειδικά όταν έρχεται από γνώριμα πρόσωπα.