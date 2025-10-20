Τελ Αβίβ: Χάος, επεισόδια και συλλήψεις στο Μακάμπι - Χάποελ [βίντεο]

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν μέσα και έξω από το γήπεδο του Τελ Αβίβ, ενόψει του πολυαναμενόμενου ντέρμπι μεταξύ των δύο αντίπαλων ποδοσφαιρικών ομάδων Χάποελ και Μακάμπι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, ενώ ο αγώνας δεν έγινε ποτέ.
Τρεις αστυνομικοί και ένα αγόρι 13 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά, καθώς αντικείμενα, φωτοβολίδες και καπνογόνα εκτοξεύτηκαν από οπαδούς μέσα στο γήπεδο. Περίπου 30.000 θεατές χρειάστηκε να εκκενώσουν το στάδιο, σύμφωνα με το Channel 12.
Η αστυνομία του Ισραήλ δεν μπόρεσε να ελέγξει την κατάσταση και... παραιτήθηκε. Για την ακρίβεια, πήρε την απόφαση να αναβάλει τη διεξαγωγή του αγώνα 20 λεπτά πριν την προγραμματισμένη σέντρα και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να επιβάλει την τάξη και να βάλει τέλος στις συμπλοκές.
Συνελήφθησαν πέντε άτομα με την υποψία διατάραξης της δημόσιας τάξης και 13 οπαδοί με καλυμμένα πρόσωπα, οι οποίοι φέρονται να άναψαν φωτοβολίδες και να τις πέταξαν μέσα στο γήπεδο. Συνολικά 51 φωτοβολίδες και καπνογόνα εκτοξεύτηκαν στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με το Ynet.
Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας περιέγραψε τα γεγονότα λέγοντας ότι αυτό που συνέβη «δεν ήταν ποδοσφαιρικός αγώνας», αλλά «μια διατάραξη της δημόσιας τάξης και σοβαρή βία».
Έξω από το στάδιο, ωστόσο, οι οπαδοί της Χαποέλ Τελ Αβίβ αρνήθηκαν να διαλυθούν και έβριζαν τους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Ynet. Περισσότεροι αστυνομικοί κατέφθασαν, ορισμένοι έφιπποι, και διέλυσαν το πλήθος με τη βία.
«Αποτυχημένος ο Μπεν Γκβιρ»
Μετά το περιστατικό, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ έγραψε στο Χ (πρώην Twitter): «Στην ατελείωτη λίστα αποτυχιών του αποτυχημένου υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μπορούμε να προσθέσουμε απόψε και την ανικανότητα να διεξαχθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στο Κράτος του Ισραήλ».
Ο βουλευτής Βλαντιμίρ Μπελιάκ, του κόμματος Yesh Atid του Λαπίντ, ανάρτησε ότι «μετά τον Νετανιάχου, τον Μπεν Γκβιρ και τους παράλογους διορισμούς τους, δεν έχει απομείνει αστυνομία ικανή να κάνει τη δουλειά της, να διασφαλίσει κάτι τόσο βασικό — έναν ποδοσφαιρικό αγώνα».
«Φαίνεται πως είναι ευκολότερο να κυνηγούν πολίτες που διαβάζουν τα ονόματα των ομήρων», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ενέργειες της αστυνομίας εναντίον διαδηλωτών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας