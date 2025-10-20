Τελ Αβίβ: Χάος, επεισόδια και συλλήψεις στο Μακάμπι - Χάποελ [βίντεο]

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν μέσα και έξω από το γήπεδο του Τελ Αβίβ, ενόψει του πολυαναμενόμενου ντέρμπι μεταξύ των δύο αντίπαλων ποδοσφαιρικών ομάδων Χάποελ και Μακάμπι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, ενώ ο αγώνας δεν έγινε ποτέ.

BREAKING: Tel Aviv derby football match cancelled after riots broke out in and around the stadiumhttps://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/85XBwryrXL — Sky News (@SkyNews) October 19, 2025

Τρεις αστυνομικοί και ένα αγόρι 13 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά, καθώς αντικείμενα, φωτοβολίδες και καπνογόνα εκτοξεύτηκαν από οπαδούς μέσα στο γήπεδο. Περίπου 30.000 θεατές χρειάστηκε να εκκενώσουν το στάδιο, σύμφωνα με το Channel 12.

A derby match between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv has been called off in Israel because the police didn't deem it safe. pic.twitter.com/Xe6Hq0KRXp — Mukhtar (@I_amMukhtar) October 19, 2025

Η αστυνομία του Ισραήλ δεν μπόρεσε να ελέγξει την κατάσταση και... παραιτήθηκε. Για την ακρίβεια, πήρε την απόφαση να αναβάλει τη διεξαγωγή του αγώνα 20 λεπτά πριν την προγραμματισμένη σέντρα και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να επιβάλει την τάξη και να βάλει τέλος στις συμπλοκές.

Συνελήφθησαν πέντε άτομα με την υποψία διατάραξης της δημόσιας τάξης και 13 οπαδοί με καλυμμένα πρόσωπα, οι οποίοι φέρονται να άναψαν φωτοβολίδες και να τις πέταξαν μέσα στο γήπεδο. Συνολικά 51 φωτοβολίδες και καπνογόνα εκτοξεύτηκαν στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με το Ynet.

המשטרה ביטלה את הדרבי התל אביבי בשל "הפרת סדר וסיכון חיי אדם" | @YoavBorowitz עם הפרטים #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/P1KCx0kCGu — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2025

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας περιέγραψε τα γεγονότα λέγοντας ότι αυτό που συνέβη «δεν ήταν ποδοσφαιρικός αγώνας», αλλά «μια διατάραξη της δημόσιας τάξης και σοβαρή βία».

Έξω από το στάδιο, ωστόσο, οι οπαδοί της Χαποέλ Τελ Αβίβ αρνήθηκαν να διαλυθούν και έβριζαν τους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Ynet. Περισσότεροι αστυνομικοί κατέφθασαν, ορισμένοι έφιπποι, και διέλυσαν το πλήθος με τη βία.

İsrail Ligi'nde bugün Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv derbisi 'insan hayatını tehlikeye atan' olaylar gerekçesiyle ertelendi.

pic.twitter.com/CUzcu3qMFy — Taktik Mania (@taktikmania) October 20, 2025

«Αποτυχημένος ο Μπεν Γκβιρ»

Μετά το περιστατικό, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ έγραψε στο Χ (πρώην Twitter): «Στην ατελείωτη λίστα αποτυχιών του αποτυχημένου υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μπορούμε να προσθέσουμε απόψε και την ανικανότητα να διεξαχθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στο Κράτος του Ισραήλ».

Ο βουλευτής Βλαντιμίρ Μπελιάκ, του κόμματος Yesh Atid του Λαπίντ, ανάρτησε ότι «μετά τον Νετανιάχου, τον Μπεν Γκβιρ και τους παράλογους διορισμούς τους, δεν έχει απομείνει αστυνομία ικανή να κάνει τη δουλειά της, να διασφαλίσει κάτι τόσο βασικό — έναν ποδοσφαιρικό αγώνα».

«Φαίνεται πως είναι ευκολότερο να κυνηγούν πολίτες που διαβάζουν τα ονόματα των ομήρων», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ενέργειες της αστυνομίας εναντίον διαδηλωτών.