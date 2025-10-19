Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.5° 17.8°
2 BF
87%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.8° 16.6°
2 BF
51%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
19.0° 17.7°
2 BF
80%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
67%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
63%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.5° 16.5°
2 BF
67%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
2 BF
54%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.2° 18.2°
1 BF
91%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.3° 21.4°
2 BF
78%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.7°
1 BF
88%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
82%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
19.9° 17.7°
2 BF
72%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
83%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
63%
Λαμία
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
17°C
18.4° 16.6°
2 BF
93%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 21.8°
3 BF
81%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.7° 16.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.0° 15.3°
2 BF
80%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.4° 15.8°
0 BF
60%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.0° 13.0°
2 BF
77%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, 2025
Asteras_Kifisias_1020_1
Eurokinissi

Ισόπαλοι Αστέρας και Κηφισιά στην Τρίπολη

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
Οι Πελοποννήσιοι, που παραμένουν χωρίς νίκη στην εφετινή Σούπερ Λίγκα, παραμένουν ουραγοί με τρεις βαθμούς, ενώ το συγκρότημα των βορείων προαστίων έφτασε στους 8 βαθμούς

Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανατροπών, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι Πελοποννήσιοι, που παραμένουν χωρίς νίκη στην εφετινή Σούπερ Λίγκα, παραμένουν ουραγοί με τρεις βαθμούς, ενώ το συγκρότημα των βορείων προαστίων έφτασε στους 8 βαθμούς.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ποιοτικά μέτριο, με την Κηφισιά καλύτερη και πιο απειλητική. Η ομάδα του Λέτο έχασε μεγάλη ευκαιρία μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Τεττέη μετά από λάθος του Καστάνο, ενώ στο 17΄ κεφαλιά του Μποτία έφυγε άουτ.

Με τον διαιτητή Ματσούκα να δίνει... ρεσιτάλ κίτρινων καρτών (έξι στο πρώτο ημίχρονο!), η Κηφισιά άνοιξε εν τέλει το σκορ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ύστερα από άλλη μια συνεργασία του εξαιρετικού επιθετικού διδύμου της, με τον Τεττέη να βρίσκει τον Παντελίδη για το 0-1.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παπαδόπουλο να κάνει δυο πολύ σημαντικές για την εξέλιξη του αγώνα αποκρούσεις σε ισάριθμες προσπάθειες του Τεττέη, στο 46ο και 47ο λεπτό.

Αφού απέφυγε το 0-2, ο Αστέρας άρχισε να γίνεται απειλητικός και στο 48΄ είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Κετού, για να φτάσει στην ισοφάριση στο επόμενο λεπτό: στο 49΄ ο Καλτσάς εκτέλεσε κόρνερ και ο Μακέντα με κεφαλιά, χωρίς καν να σηκωθεί (!), έγραψε το 1-1 σημειώνοντας το 45ο γκολ του στη Σούπερ Λίγκα.

Στο 54΄ ο Παπαδόπουλος έκανε νέα απόκρουση, σε κεφαλιά του Σιμόν, για να συντελεστεί η ανατροπή των Αρκάδων στο 67ο λεπτό με τον Καλτσά να γράφει το 2-1 από πάσα του Κετού.

Στο 84΄ ο τερματοφύλακας του Αστέρα αποσόβησε το 2-2 στην καρφωτή κεφαλιά του Βιγιαφάνιες, όμως στο 86΄ δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 2-2 που σημείωσε ο Μούσιολικ, από την έξοχη ατομική ενέργεια και τη δεύτερη ασίστ στο παιχνίδι από τον Τεττέη. 

Στο 90΄+7 ο Τεττέη με νέα απίθανη προσπάθεια βρήκε τον επερχόμενο Τζίμα, ο οποίος σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Πόμπο στον Άλχο.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχάλης Ματσούκας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καστάνο, Αλάγκμπε, Πομόνης, Σίπτσιτς, Φερνάντεθ - Λαρουτσί, Πόμπο, Έμπο, Πέρεθ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Καστάνο, Πομόνης (58΄ Φερνάντεθ), Άλχο, Αλάγκμπε (61΄ Τσίκο), Έντερ, Μούμο (46΄ Μπαρτόλο), Εμμανουηλίδης (46΄ Κετού), Καλτσάς, Μακέντα (74΄ Τζοακίνι).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία (71΄ Βιγιαφάνιες), Πόμπο, Αντονίσε (61΄ Σόουζα), Τεττέη, Παντελίδης (71΄ Τζίμας), Έμπο, Πέρεθ (81΄ Μούσιολικ), Ποκόρνι, Λαρουτσί (81΄ Ρουκουνάκης).

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ισόπαλοι Αστέρας και Κηφισιά στην Τρίπολη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual