Ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ατρόμητου για τα ευρήματα στο γήπεδο

Ποινική δίωξη για παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παραβίαση του αθλητικού νόμου ασκήθηκε στον πρόεδρο του Ατρομήτου, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η υπόθεση αφορά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών, ενώ οι αρχές εξετάζουν τυχόν συνδέσεις με περιστατικά βίας στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος του Ατρόμητου, Βασίλης Μπέτσης συνελήφθη χθες, Σάββατο από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.

Η σύλληψή του ήρθε μετά από σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες σε χώρο Δημοτικού Σταδίου σε περιοχή της Αττικής, διενεργείται από οπαδούς συγκεκριμένης ομάδας, διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων, υπό την ανοχή του προέδρου αυτής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και όπως προέκυψε, το εν λόγω Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 17 φωτοβολίδες, σωλήνας εκτόξευσης βολών, 7 κοντάρια, 3 κράνη, πλήθος σπρέι, πλήθος μασκών και ρουχισμός άλλων ομάδων.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη σύλληψη του προέδρου της, διατυπώνοντας πάντως μια διαφορετική εκδοχή για το θέμα. Μεταξύ άλλων η ΠΑΕ αρνείται πως τα ευρήματα εντοπίστηκαν εντός του σταδίου και υποστηρίζει πως η σύλληψη του Β. Μπέτση «οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους» που «απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού».