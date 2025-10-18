«Αγγλικό» σκορ στο Αγρίνιο, μοιρασιά στο Περιστέρι

Ομάδα που δεν τα παρατά με τίποτα είναι ο εφετινός Λεβαδειακός. Το έκανε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Κηφισιά (από 0-2 νίκησε 3-2), αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι» με τον Ολυμπιακό, όταν ηττήθηκε στις καθυστερήσεις με 3-2 κι ενώ είχε ισοφαρίσει προσωρινά δύο φορές κι απόψε στο Περιστέρι κατάφερε να φύγει με έναν «χρυσό» βαθμό (2-2) απέναντι στον Ατρόμητο που προηγήθηκε 2-0 στο 24' με τα γκολ των Μπάκου και Τσαντίλα.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, όμως, κατάφερε να «επιστρέψει» με τα τέρματα των Συμελίδη και Παλάσιος και να πάρει τον ένα βαθμό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League. Αποτέλεσμα που σαφώς δεν άφησε ικανοποιημένους τους γηπεδούχους, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση και στον Λεωνίδα Βόκολο.

Την ίδια στιγμή, με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε η... εποχή του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του Παναιτωλικού. Στο ντεμπούτο του στον πάγκο ο Έλληνας τεχνικός είδε την ομάδα του να κάνει την ανατροπή απέναντι στον ΟΦΗ και να πανηγυρίζει στο «σπίτι» της τη δεύτερη εφετινή της νίκη με το εμφατικό 4-2.



Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2

Η πρώτη φάση στο παιχνίδι ανήκε στον Λεβαδειακό και σημειώθηκε στο 6ο λεπτό. Ο Παλάσιος, όμως, ενώ είχε αποφύγει τον Μανσούρ και ήταν έτοιμος να εκτελέσει, γλίστρησε, με την μπάλα να περνάει εκτός. Οι Βοιωτοί χωρίς να εντυπωσιάζουν συνέχισαν να ελέγχουν το ματς, ωστόσο, στο ποδόσφαιρο αυτό που μετρά η ουσία. Ένα ξέσπασμα των γηπεδούχων από το 20ό έως το 24ο λεπτό έφερε δύο γκολ για το συγκρότημα του Λεωνίδα Βόκολου, βάζοντας από πολύ νωρίς τις βάσεις για το «τρίποντο».

Αρχικά ήταν ο Μακάνα Μπάκου που άνοιξε το σκορ, αφού πρώτα άλλαξε υπέροχα την μπάλα με τον Ούρονεν κι εν συνεχεία πλάσαρε υποδειγματικά τον Λοντίγκιν, για την πρωτοπορία των «κυανόλευκων» (1-0). Πριν προλάβουν να καταλάβουν τι συνέβη οι Βοιωτοί ήρθε και το 2-0 για τον Ατρόμητο, στο 24', με σκόρερ τον Τσαντίλα με υπέροχο μονοκόματο σουτ.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, όμως, αντέδρασε άμεσα και στο 28' ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν ωραία στην αντεπίθεση με τον Παλάσιος να μοιράζει υπέροχα στον Συμελίδη κι ο τελευταίος πλάσαρε σωστά για το 2-1.

Με το σκορ αυτό μπήκαν οι δύο ομάδες στ' αποδυτήρια. Η έναρξη του β' μέρους βρήκε τον Λεβαδειακό με δύο νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του, καθώς οι Μπάλτσι και Όζμπολτ πήραν τις θέσεις των Πεντρόσο και Τσιμπόλα στην προσπάθεια του Νίκου Παπαδόπουλος να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του.

Οι Βοιωτοί πίεσαν στην επανάληψη και στο 78' δικαιώθηκαν για την επιμονή τους, με το καταπληκτικό γκολ από τον Σεμπαστιάν Παλάσιος. Λαγιούς και Μπάλτσι άλλαξαν την μπάλα, ο τελευταίος έβγαλε τη σέντρα και ο Αργεντινός με υπέροχο ψαλιδάκι την έστειλε στο βάθος της εστίας του Χουτεσιώτη, γράφοντας με εντυπωσιακό τρόπο το 2-2.

Στο 90' οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τσιγγάρα στον Όζμπολτ. Ο Μόσχου ήταν δίπλα στη φάση και υπέδειξε αμέσως την παράβαση, ωστόσο, κλήθηκε από το VAR για να ξαναδεί την φάση. Το έκανε και διαπίστωσε πώς δεν υπήρξε παράβαση, οπότε πήρε... πίσω την αρχική του απόφαση.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τσακμάκης, Τσαντίλας, Μουντές, Χουτεσιώτης, Καραμάνης, Σταυρόπουλος

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης (83' Φαν Βερτ), Ούρονεν (62' Παπαδόπουλος), Μοτουσάμι, Μίχορλ (62' Τσιγγάρας), Μπάκου, Γιουμπιτάνα (62΄Αϊτόρ), Τσαντίλας (77' Καραμάνης)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (90'+4 Γιούριτς), Κάτρης, Λιάγκας, Βήχος, Τσιμπόλα (46' Όζμπολτ), Τσόκαϊ, Παλάσιος (90'+4 Μανθάτης), Κωστή, Πεντρόσο (46' Μπάλτσι), Συμελίδης (66' Λαγιούς)



Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2

Και τα έξι γκολ της αναμέτρησης μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νέιρα στο 50' έβαλε μπροστά τους Κρητικούς, στο 53' ο Μίχαλακ ισοφάρισε για να ξαναδώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους ο Λαμπρόπουλος στο 56ο λεπτό.

Η αποβολή του Ανδρούτσου, όμως, στο 64' με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποδείχθηκε ευεργετική για τους Αγρινιώτες που «απάντησαν» με άλλα τρία γκολ: Στο 68' ο Νκολολό με πέναλτι έφερε το ματς στα ίσια, στο 75' ο Εστεμπάν Ντιέγκο οδήγησε στην ολική ανατροπή του σκηνικού, για να έρθει στο 80' και πάλι ο Νκολολό με το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να βάλει το «κερασάκι στην τούρτα» (4-2).

Η αποβολή του Στάγιτς στο 80' έφερε αριθμητική ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους...

Διαιτητής: Κατοίκος

Κίτρινες: Εστεμπάν Ντιέγκο, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Μαυρίας - Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους

Κόκκινες: 83' Στάγιτς - 64' Ανδρούτσος (δεύτερη κίτρινη)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (81′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Πέρεζ, Μάτσαν (81′ Νικολάου), Ενκολόλο (90’+2′ Σμυρλής), Μίχαλακ, Αγκίρε (46′ Τσούρα).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Χατζηθεοδωρίδης (78′ Λέουις), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Μαρινάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (87′ Ρακόνιατς), Νέιρα (58′ Βούκοτιτς), Νους, Αποστολάκης (78′ Σενγκέλια), Σαλσέδο.