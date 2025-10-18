Διαφορετική εκδοχή από την ΕΛ.ΑΣ. δίνει ο Ατρόμητος για τη σύλληψη του προέδρου του

Η ΠΑΕ αρνείται πως τα ευρήματα εντοπίστηκαν εντός του σταδίου και υποστηρίζει πως η σύλληψη σχετίζεται με τον ρόλο του Β. Μπέτση ως αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο πρόεδρος του Ατρόμητου, Βασίλης Μπέτσης, συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο» του Δημοτικού σταδίου εντοπίστηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια, κράνη κ.ά.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη σύλληψη του προέδρου της, διατυπώνοντας πάντως μια διαφορετική εκδοχή για το θέμα. Μεταξύ άλλων η ΠΑΕ αρνείται πως τα ευρήματα εντοπίστηκαν εντός του σταδίου και υποστηρίζει πως η σύλληψη του Β. Μπέτση «οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους» που «απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού».

► Ακολουθούν οι δύο ανακοινώσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό. Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και ύστερα από σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, σε χώρο Δημοτικού Σταδίου σε περιοχή της Αττικής, από οπαδούς συγκεκριμένης ομάδας διενεργείται διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων, υπό την ανοχή του προέδρου αυτής. Όπως προέκυψε, το εν λόγω Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: -17- φωτοβολίδες,

σωλήνας εκτόξευσης βολών,

-7- κοντάρια,

-3- κράνη,

πλήθος σπρέι,

πλήθος μασκών και

ρουχισμός άλλων ομάδων. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.