Διαφορετική εκδοχή από την ΕΛ.ΑΣ. δίνει ο Ατρόμητος για τη σύλληψη του προέδρου του

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο πρόεδρος του Ατρόμητου, Βασίλης Μπέτσης, συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο» του Δημοτικού σταδίου εντοπίστηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια, κράνη κ.ά.
Η ΠΑΕ Ατρόμητος εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη σύλληψη του προέδρου της, διατυπώνοντας πάντως μια διαφορετική εκδοχή για το θέμα. Μεταξύ άλλων η ΠΑΕ αρνείται πως τα ευρήματα εντοπίστηκαν εντός του σταδίου και υποστηρίζει πως η σύλληψη του Β. Μπέτση «οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους» που «απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού».
► Ακολουθούν οι δύο ανακοινώσεις.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.
Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και ύστερα από σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, σε χώρο Δημοτικού Σταδίου σε περιοχή της Αττικής, από οπαδούς συγκεκριμένης ομάδας διενεργείται διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων, υπό την ανοχή του προέδρου αυτής.
Όπως προέκυψε, το εν λόγω Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -17- φωτοβολίδες,
- σωλήνας εκτόξευσης βολών,
- -7- κοντάρια,
- -3- κράνη,
- πλήθος σπρέι,
- πλήθος μασκών και
- ρουχισμός άλλων ομάδων.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος
Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδικη σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.
Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.
Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.
Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών.
