Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League

Διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων φέρεται πως λάμβανε χώρα σε χώρο Δημοτικού Σταδίου σε περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, όλα αυτά γίνονταν υπό την ανοχή του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον πρόεδρο του Ατρόμητου, Βασίλη Μπέτση.
Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ συνελήφθη σήμερα ο πρόεδρος της ομάδας για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.
Σημειώνεται πως το στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του σταδίου από αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 17 φωτοβολίδες
- σωλήνας εκτόξευσης βολών
- 7 κοντάρια
- 3 κράνη
- πλήθος σπρέι
- πλήθος μασκών
- ρουχισμός άλλων ομάδων
Ο πρόεδρος της ομάδας θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
