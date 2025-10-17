Αθήνα, 20°C
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
ο Μιχάλης Βοριαζίδης
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλος ο Άρης στο πλευρό του Βοριαζίδη

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κώστας Πετρωτός
Σοβαρό πρόβλημα υγείας για τον 21χρονο μέσο.

Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης έκανε γνωστό ότι ο νεαρός μέσος Μιχάλης Βοριαζίδης διαγνώστηκε με σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον οδηγεί στο χειρουργείο την Δευτέρα, δηλώντας τη στήριξη όλης της «κιτρινόμαυρης» οικογένειας.

Αναλυτικά, τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση της θεσσαλονικιώτικης ΠΑΕ:

«Υπάρχουν, δυστυχώς, στιγμές που η ζωή μας επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις και μας δοκιμάζει...

Μια τέτοια βιώνει εδώ και λίγες ώρες ο Μιχάλης Βοριαζίδης.

Ο 21χρονος μέσος, κατόπιν εξετάσεων που του έγιναν σήμερα από τον γιατρό της ομάδας μας, Ιωάννη Χρίστου, βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα.

Την Δευτέρα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα ακολουθηθούν όλα τα πρωτόκολλα, ώστε να επιστρέψει υγιής κοντά μας.

Η ΠΑΕ Άρης και όλη η οικογένεια του Άρη στεκόμαστε στο πλευρό του Μιχάλη και είμαστε βέβαιοι ότι θα βγει νικητής από αυτήν την περιπέτεια και θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός κοντά μας.

Μιχάλη είσαι δυνατός και όλοι εμείς είμαστε κοντά σου!».

→ Στην ιατρική ο όρος «εξεργασία» αφορά στην εμφάνιση όγκου ή άλλης παθολογικής κατάστασης στον οργανισμό.  

