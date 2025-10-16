Νέα Τούμπα: Αμεση παράδοση μνημονίου συνεργασίας ζητά η ΠΑΕ,

Μία σοβαρή εξέλιξη στο θέμα της Νέας Τούμπας προκύπτει σήμερα (16/10) με επιστολή που έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Ερασιτέχνη ζητώντας να παραδοθεί αύριο (17/10) στις 17:00 στα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομάδας το μνημόνιο συνεργασίας για το νέο γήπεδο. Μάλιστα, στην επιστολή τονίζεται ότι άνθρωποι του ΑΣ ΠΑΟΚ είχαν υποσχεθεί ότι θα παραδώσουν το εν λόγω μνημόνιο στις 3 Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση που είχε γίνει στα γραφεία της ΠΑΕ στις 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του efsyn.gr, τα στελέχη είναι θετικά για το ραντεβού αύριο (17/10), χωρίς, όμως, να είναι γνωστό ως τώρα ποια θα είναι η απάντησή τους στο αίτημα της ΠΑΕ.

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΑΕ προς τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ:

Στις 21 Ιουλίου σας παραδώσαμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, το οποίο περιλαμβάνει: πλήρες χρονοδιάγραμμα, διαδικασία της καταβολής εγγυήσεων, έτσι ώστε να είναι απόλυτα εγγυημένη η αποπεράτωση του νέου γηπέδου, ρήτρες αποζημίωσης κ.α. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη απάντηση γι΄ αυτό το μνημόνιο.

Την 1η Σεπτεμβρίου ανακοινώσατε τη σύσταση τεχνοκρατικής επιτροπής, με εξειδικευμένα μέλη αποκλειστικά της δικής σας επιλογής, με σκοπό «τη σύνταξη μνημονίου» για τη Νέα Τούμπα.

Στις 22 Σεπτεμβρίου η επιτροπή που εσείς ορίσατε, σας παρέδωσε, όπως ανακοινώσατε, το μνημόνιο συνεργασίας που ετοίμασε, χωρίς βεβαίως από τότε να το έχετε γνωστοποιήσει.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, σε συνάντηση που είχαμε στα γραφεία της ΠΑΕ, με εκπροσώπους σας, δεσμευτήκατε ότι ως τις 3 Οκτωβρίου θα μας παραδώσετε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα.

Φτάσαμε στις 16 Οκτωβρίου και ακόμη δεν μας έχετε παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας.

Σας καλούμε σε συνάντηση την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, για να μας παραδώσετε το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας.