Ο Παναθηναϊκός «κλείνει» Τετέι και Παντελίδη

Ο Τετέι αναμένεται να ενταχθεί στους «πράσινους» τον Ιανουάριο, ενώ ο Παντελίδης το καλοκαίρι του 2026.

Σε δύο ηχηρές μεταγραφές φαίνεται πως προχωρά ο Παναθηναϊκός, επιδιώκοντας να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική του γραμμή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Παναθηναϊκός κι αφού ξεπεράστηκαν κάποια «ανοιχτά» ζητήματα που υπήρχαν με την Κηφισιά, βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού, Ανδρέα Τετέι έναντι του ποσού των 2 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει η πρόθεση ν' αποκτηθεί «πακέτο» και ο Παύλος Παντελίδης, σε μία διπλή μεταγραφή που θα πλησιάσει συνολικά τα 2,7 εκατ. ευρώ (ενώ ενδέχεται να ξεπεράσει τα 3 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους).

Πηγές αναφέρουν ότι ο Τετέι θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό τον προσεχή Ιανουάριο, ενώ ο Παντελίδης το καλοκαίρι του 2026.

Οι δύο παίκτες έχουν κάνει μεγάλη αίσθηση με την απόδοσή τους στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο μικροσκόπιο των μεγάλων ομάδων. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις πρότερες «ψυχρές» σχέσεις του με την Κηφισιά, φαίνεται ότι επικρατεί στο μεταγραφικό παζάρι, τη στιγμή που οι πληροφορίες αναφέρουν πως την υπόθεση χειρίστηκε προσωπικά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος.

Ο Ανδρέας Τετέι αποτελεί τη μεγάλη αποκάλυψη της φετινής Super League και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα απασχολήσει και την Εθνική ομάδα στο άμεσο μέλλον, ενώ από την πλευρά του, ο Παντελίδης έχει ήδη λάβει κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα στα «φτερά» της επίθεσης.

Σημειώνεται ότι και οι δύο παίκτες είχαν σκοράρει στο ματς Κηφισιά - Παναθηναϊκός που έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη των γηπεδούχων με 3-2, έπειτα από εντυπωσιακή ανατροπή.