Ο Παναθηναϊκός «κλείνει» Τετέι και Παντελίδη

Σε δύο ηχηρές μεταγραφές φαίνεται πως προχωρά ο Παναθηναϊκός, επιδιώκοντας να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική του γραμμή.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Παναθηναϊκός κι αφού ξεπεράστηκαν κάποια «ανοιχτά» ζητήματα που υπήρχαν με την Κηφισιά, βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού, Ανδρέα Τετέι έναντι του ποσού των 2 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει η πρόθεση ν' αποκτηθεί «πακέτο» και ο Παύλος Παντελίδης, σε μία διπλή μεταγραφή που θα πλησιάσει συνολικά τα 2,7 εκατ. ευρώ (ενώ ενδέχεται να ξεπεράσει τα 3 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους).
Πηγές αναφέρουν ότι ο Τετέι θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό τον προσεχή Ιανουάριο, ενώ ο Παντελίδης το καλοκαίρι του 2026.
Οι δύο παίκτες έχουν κάνει μεγάλη αίσθηση με την απόδοσή τους στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο μικροσκόπιο των μεγάλων ομάδων. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις πρότερες «ψυχρές» σχέσεις του με την Κηφισιά, φαίνεται ότι επικρατεί στο μεταγραφικό παζάρι, τη στιγμή που οι πληροφορίες αναφέρουν πως την υπόθεση χειρίστηκε προσωπικά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος.
Ο Ανδρέας Τετέι αποτελεί τη μεγάλη αποκάλυψη της φετινής Super League και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα απασχολήσει και την Εθνική ομάδα στο άμεσο μέλλον, ενώ από την πλευρά του, ο Παντελίδης έχει ήδη λάβει κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα στα «φτερά» της επίθεσης.
Σημειώνεται ότι και οι δύο παίκτες είχαν σκοράρει στο ματς Κηφισιά - Παναθηναϊκός που έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη των γηπεδούχων με 3-2, έπειτα από εντυπωσιακή ανατροπή.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας