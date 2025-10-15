Ο Τραμπ μπορεί σε 2 δευτερόλεπτα να... ακυρώσει το Μουντιάλ της Βοστόνης

Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να «βάλει φωτιά» σε ένα παγκόσμιο γεγονός, επειδή δεν συμφωνεί με την πολιτική που ασκεί πολιτικός που εμπλέκεται σε αυτό.

Αυτή τη φορά, στόχος του Τραμπ είναι η προοδευτική δήμαρχος της Βοστώνης Μισέλ Γου, η οποία μάλιστα θεωρείται σίγουρο ότι θα επανεκλεγεί στη θέση της στις προσεχείς εκλογές. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον προηγούμενο μήνα, με αφορμή πληροφορίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να στείλει στη Βοστόνη πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης, η Γου είχε εκφράσει την έντονή αντίθεσή της, λέγοντας με νόημα: «Σε αντίθεση με την κυβέρνηση Τραμπ, η Βοστόνη εφαρμόζει τον νόμο –του δήμου, της Πολιτείας και του ομοσπονδιακού κράτους».

Τώρα ο Τραμπ, με αφορμή το γεγονός ότι η διοργάνωση του Μουντιάλ 2026 (δηλαδή του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη) θα διεξαχθεί στη Βοστώνη, εξαπέλυσε πυρά κατά της Γου και απείλησε πως μπορεί να ακυρώσει τους αγώνες στη συγκεκριμένη πόλη, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Ως δικαιολογία επικαλέστηκε «ανησυχίες» για τη δημόσια ασφάλεια.



«Θα μπορούσαμε να τους ακυρώσουμε» είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τις προετοιμασίες της Βοστώνης και πρόσθεσε: «Αγαπώ τους ανθρώπους της Βοστώνης και ξέρω ότι οι αγώνες είναι "sold out", αλλά η δήμαρχός τους δεν είναι καλή. Είναι έξυπνη, αλλά είναι ριζοσπαστική αριστερή».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η διοίκηση της δημάρχου της Βοστώνης δημιουργεί ανασφάλεια στους δρόμους της πόλης, λόγω των προοδευτικών πολιτικών της, ειδικά όσον αφορά τη μετανάστευση. «Θα μπορούσαμε να τους πάρουμε πίσω σε δύο δευτερόλεπτα. Απλώς πρέπει να μας καλέσει. Θα έρθουμε να τους πάρουμε πίσω, αλλά φοβάται, επειδή πιστεύει ότι είναι πολιτικά επιζήμιο».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι μπορεί να πείσει τον πρόεδρο της FIFA να συναινέσει σε αυτό, απλώς τηλεφωνώντας του: «Αν κάποιος κάνει κακή δουλειά και πιστεύω ότι υπάρχουν επικίνδυνες συνθήκες, θα τηλεφωνούσα στον Τζιάνι (Ινφαντίνο), τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος είναι εκπληκτικός, και θα του λέγαμε να μεταφέρει την έδρα κάπου αλλού. Δεν θα ήθελε να το κάνει, αλλά θα το έκανε πολύ εύκολα».

⇒ Επτά αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν προγραμματιστεί για το στάδιο «Gillette» στο Φόξμπορο, περίπου 48 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βοστώνης, στο πλαίσιο του κορυφαίο τουρνουά του 2026, το οποίο συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς. Η FIFA έχει οριστικοποιήσει τις 16 πόλεις υποδοχής και την κατανομή των αγώνων το 2022.