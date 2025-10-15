Το ντέρμπι των προπονητών

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκαν και πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του πρωταθλήματος όπου, απόλυτα λογικά, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο ντέρμπι Δικεφάλων στην OPAP Arena. Αλλωστε, είναι αυτό που θα ορίσει και τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής. Με νίκη ή ισοπαλία η Ενωση θα παραμείνει στην κορυφή, με «διπλό», θα είναι η ομάδα του Λουτσέσκου αυτή που θα βγει από πάνω.

Το ντέρμπι θα είναι ειδικών συνθηκών, καθώς τις δύο ομάδες ταλαιπωρούν προβλήματα τραυματισμών -περισσότερο την ΑΕΚ-, κατά συνέπεια οι αποφάσεις που θα πάρουν οι Νίκολιτς και Λουτσέσκου, αλλά και οι απαντήσεις που θα δώσουν στα προβλήματα που υπάρχουν θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την έκβαση της αναμέτρησης.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους γηπεδούχους, που βλέπουν να υπάρχει ερωτηματικό δίπλα στα ονόματα των Γιόβιτς, Ρότα και Μουκουντί (έχουν σίγουρα εκτός τους Ζίνι, Περέιρα και τον τιμωρημένο Ρέλβας), ο Σέρβος προπονητής της ομάδας δείχνει να προσπερνά το δικαίωμα που έχει η ομάδα του να ζητήσει αναβολή ενός αγώνα, καθώς ακολουθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ακολουθεί, βέβαια, ένα -ίσως ακόμη πιο απαιτητικό- ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης», ωστόσο φαίνεται ότι αυτό που κυρίως φρενάρει τη σκέψη του Νίκολιτς είναι πως δεν θέλει να στείλει το μήνυμα ότι δεν εμπιστεύεται τους παίκτες που υπάρχουν ως εναλλακτικές λύσεις στο ρόστερ.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι χθες από το «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο διέρρεαν πιο καθησυχαστικές πληροφορίες για την κατάσταση του Γιόβιτς και του Ρότα, που αποκόμισαν κάποιες ενοχλήσεις από τα ματς της Σερβίας με την Αλβανία και της Ελλάδας με τη Δανία αντίστοιχα. Σήμερα που η ΑΕΚ θα επιστρέψει στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Τρίτης, ο Νίκολιτς θα έχει σαφώς πιο καθαρή εικόνα, ωστόσο και για τους δύο παίκτες δεν προκύπτει πολύ έντονη ανησυχία.

Αναμονή υπάρχει και για την κατάσταση του Αρόλντ Μουκουντί (φωτ. δεξιά), αλλά και για τον θηριώδη στόπερ υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα είναι παρών την Κυριακή προκειμένου εκείνος να αποτελέσει τον παρτενέρ του Βίντα στο κέντρο άμυνας. Στην ΑΕΚ, ένα άλλο θέμα που απασχολεί είναι η ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Μιρτσέα Λουτσέσκου και τον Ραζβάν Μαρίν εντός Εθνικής Ρουμανίας. Χθες, ο μέσος της Ενωσης με δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού, παρά μόνο κάποιες ενοχλήσεις στον μηρό και υπογράμμισε: «Θα προτιμούσα να μου πουν ευθέως ότι δεν ήμουν απαραίτητος»...

Από την άλλη πλευρά, στον ΠΑΟΚ το ιατρικό τιμ της ομάδας είχε την ευκαιρία να εξετάσει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς (φωτ. αριστερά), που επίσης επέστρεψε από την Εθνική Σερβίας με ενοχλήσεις. Η Ομοσπονδία της χώρας του έκανε λόγο για «ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό του και στον αριστερό του τετρακέφαλο», ωστόσο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο χθεσινό δελτίο Τύπου της προπόνησης τόνισε: «Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Σερβίας με ενοχλήσεις στον αριστερό τετρακέφαλο, υποβλήθηκε σε θεραπεία και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά».

Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι μια εναλλακτική λύση, όπως ο νεαρός Χατσίδης, υπέστη βαρύ διάστρεμμα στο ματς του ΠΑΟΚ Β με την Καβάλα και απόλυτα έτοιμος είναι μόνο ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος χθες το βράδυ αναμενόταν να αγωνιστεί στο Ισπανία-Βουλγαρία. Για τον ΠΑΟΚ, τέλος, υπάρχουν ελπίδες να είναι παρόντες την Κυριακή οι Πέλκας και Τσάλοφ που καθημερινά ανεβάζουν στροφές.