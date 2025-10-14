Αθήνα, 18°C
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
ethniki_1020
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI

Σίφουνας η Εθνική Ελπίδων: Στην κορυφή του ομίλου με «τρία στα τρία»

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
Έχει βάλει πλώρη για τα τελικά του Euro 2027.

Ο Στέφανος Τζίμας «λύτωσε» την Εθνική Ελπίδων στο φινάλε του εκτός έδρας αγώνα με τη Λετονία και με το τελικό 1-0 η Εθνική Ελπίδων διατήρησε το απόλυτο στον 6ο όμιλο των προκριματικών του Euro 2027.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκανε το 2 στα 2 μέσα σε λίγα 24ωρα (3 στα τρία συνολικά), έχοντας προηγηθεί η τρομερή νίκη μέσα στη Γερμανία με 3-2. Πλέον, μετά και το σημερινό «τρίποντο» η Ελλάδα φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου μετά από 3 αγωνιστικές και απόλυτα δικαιολογημένα ελπίζει βάσιμα στην πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Οι παίκτες της «γαλανόλευκης» δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ απέναντι στους Λετονούς, που έπαιξαν πολύ αμυντικά, ωστόσο, η ποιότητα του Τζίμα, ο οποίος πέρασε αλλαγή λίγο πριν την εκκίνηση του δεύτερου μέρους, έκανε τη διαφορά και με άψογο τελείωμα στο 83' ο σέντερ φορ της Μπράιτον χάρισε τη μεγάλη νίκη στην ελληνική ομάδα.

Η Εθνική Ελπίδων έχει μπροστά της την Γεωργία, την οποία θα φιλοξενήσει στις 14 Νοεμβρίου (17:00), με στόχο να κάνει το 4 στα 4. 

Οι ενδεκάδες:

ΛΕΤΟΝΙΑ: Παρφιόνοβς, Κάνγκαρς (35′ Τιχόνοβιτς), Νοζέγκμπε, Σεμέσκο, Μιχάλκοβς, Ζαλέικο, Κράγκλικτς, Πατρίκεγεβτς, Λίζουνοβς, Πατίκα, Ανίσκο.

ΕΛΛΑΔΑ (Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης (63′ Νικολάου), Γκούμας (46′ Μπρέγκου), Σμυρλής (46′ Κωστούλας), Πνευμονίδης (66′ Παπακανέλλος), Ράλλης (46′ Τζίμας)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Εθνικής:

14/11/25 17:00 Ελλάδα - Γεωργία
18/11/25 12:00 Ελλάδα - Β. Ιρλανδία
27/03/26 12:00 Ελλάδα - Μάλτα
31/03/26 13:00 Ελλάδα - Γερμανία
26/09/26 13:00 Γεωργία - Ελλάδα
01/10/26 13:00 Ελλάδα - Λετονία
06/10/26 13:00 Β. Ιρλανδία - Ελλάδα

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου (σε 3 αγώνες)

Ελλάδα: 9 (9-2)
Β.Ιρλανδία: 4 (3-1) -2αγ.
Γερμανία: 3 (7-3) -2αγ.
Γεωργία: 2 (2-2) -2αγ.
Λετονία: 1 (1-7)
Μάλτα: 0 (0-7) -2αγ.

Υπενθυμίζεται, πως η Εθνική Ελπίδων συμμετέχει στον 6ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της κατηγορίας, μαζί με την Γερμανία, την Γεωργία, την Βόρεια Ιρλανδία, την Λετονία και την Μάλτα.

Την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των ομίλων.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.

Σίφουνας η Εθνική Ελπίδων: Στην κορυφή του ομίλου με «τρία στα τρία»

