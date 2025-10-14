Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κόλλιας

Ο πρώην προπονητής απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών.

Πενθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο πρώην προπονητής, Γιάννης Κόλλιας, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η κόρη του, Γεωργία, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Πατέρα μου, οδηγέ της ζωής μου, φως μου, στήριγμά μου… τα συν και τα πλην μας, πάντα εκεί, πάντα δίπλα μου. Ένα ακόμη πικρό ποτήρι… πέτα, πέτα, πέτα ψηλά και ξεκουράσου».

Ποιος ήταν ο Γιάννης Κόλλιας

Ο Γιάννης Κόλλιας υπήρξε ένας από τους πιο αξιόλογους τεχνικούς της εποχής του.

Υπηρέτησε το άθλημα με συνέπεια, τόσο από τον πάγκο ως προπονητής όσο και ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα της UEFA.

Ανέλαβε την Εθνική Νέων από το 1971 έως το 1975, ενώ εργάστηκε και στην Εθνική Ελπίδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη πολλών ταλαντούχων παικτών τα επόμενα χρόνια.

Στη διάρκεια της καριέρας του πέρασε από ομάδες όπως ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός.

Eπιπλέον διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής και για τον Ολυμπιακό το 2002.

Με την Εθνική Ελπίδων, πέτυχε την κατάκτηση της 3ης θέσης στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην Ιταλία το 1997, ενώ το 1998 οδήγησε την ομάδα στη 2η θέση στο πρωτάθλημα της UEFA που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία.

Αξιοσημείωτες ήταν και οι διακρίσεις του με την Εθνική Νέων, με κορυφαία την κατάκτηση του τουρνουά της Βουλγαρίας το 1973, καθώς και την 4η θέση στο πρωτάθλημα της UEFA στη Σουηδία το 1974.