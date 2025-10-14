Αθήνα, 21°C
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
Λουκάς ΠΑΟΚ

«Θρηνεί» η οικογένεια του ΠΑΟΚ για τον πατέρα του Γιαννάκη

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κώστας Πετρωτός

Σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ η είδηση του θανάτου του Λουκά Μήγιου, πατέρα του πιο πιστού οπαδού της ομάδας, παρών όπου υπάρχει αγώνας ομάδας ή αθλητή του «δικεφάλου του βορρά», του Γιαννάκη, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 71 ετών, μετά από μάχη 2,5 ετών με την επάρατη νόσο.

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία πνοή του το βράδυ της Δευτέρας (13/10) και η είδηση προκάλεσε κύμα συλλυπητήριων μηνυμάτων από ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΣ ΠΑΟΚ και τους οργανωμένους οπαδούς του «δικεφάλου του βορρά».

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη (15/10), στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου στα Κοιμητήρια της Μαλακοπής.

 

 

