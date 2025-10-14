«Θρηνεί» η οικογένεια του ΠΑΟΚ για τον πατέρα του Γιαννάκη

Σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ η είδηση του θανάτου του Λουκά Μήγιου, πατέρα του πιο πιστού οπαδού της ομάδας, παρών όπου υπάρχει αγώνας ομάδας ή αθλητή του «δικεφάλου του βορρά», του Γιαννάκη, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 71 ετών, μετά από μάχη 2,5 ετών με την επάρατη νόσο.

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία πνοή του το βράδυ της Δευτέρας (13/10) και η είδηση προκάλεσε κύμα συλλυπητήριων μηνυμάτων από ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΣ ΠΑΟΚ και τους οργανωμένους οπαδούς του «δικεφάλου του βορρά».

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη (15/10), στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου στα Κοιμητήρια της Μαλακοπής.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους φίλους του συλλόγου, που έχει συγκινήσει όλη τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου με τη δύναμη, το χαμόγελο και την καλοσύνη του.



Ο Λουκάς στάθηκε πάντα στο πλευρό… pic.twitter.com/r4lYtiGXTS — PAOK FC (@PAOK_FC) October 14, 2025