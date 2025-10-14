Τραυματίστηκε ο Λεβαντόφσκι - Χάνει τα ματς με Ολυμπιακό και Ρεάλ

Η ενημέρωση των «μπλαουγκράνα» δεν διευκρινίζει το μέγεθος του προβλήματος, ούτε το διάστημα της απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι το νέο... θύμα στην επιδημία τραυματισμών που έχει ενσκήψει στην Μπαρτσελόνα, ιδιαίτερα στο "παράθυρο" των προκριματικών του Μουντιάλ.

Ο 37χρονος επιθετικός αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο κυριακάτικο (12/10) ματς της Πολωνίας με τη Λιθουανία, όπου πάντως αγωνίστηκε 90 λεπτά και σημείωσε το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Επιστρέφοντας στη Βαρκελώνη υποβλήθηκε σε εξετάσεις και εκεί ήρθε το «σοκ» για τους πρωταθλητές Ισπανίας: θλάση οπίσθιου μηριαίου στο αριστερό πόδι.

Η ενημέρωση των «μπλαουγκράνα» δεν διευκρινίζει το μέγεθος του προβλήματος, ούτε το διάστημα της απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους. Θα πρέπει όμως να θεωρείται δεδομένο ότι θα χάσει το ματς της προσεχούς Τρίτης (21/10) με τον Ολυμπιακό στο Champions League και το "clasico" με τη Ρεάλ, την Κυριακή 26/10 στο «Μπερναμπέου», χωρίς να αποκλείεται η απουσία του να παραταθεί ως την επόμενη διακοπή, στα μέσα Νοεμβρίου.

Η Μπαρτσελόνα είδε και τον Ντάνι Όλμο να τραυματίζεται με την εθνική Ισπανίας και να βγαίνει νοκ-άουτ για τις επόμενες εβδομάδες. Την ίδια ώρα, ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να ξεπεράσει το δικό του πρόβλημα, ο Ραφίνια και ο Φερμίν Λόπεθ προέρχονται επίσης από τραυματισμούς (αλλά αναμένεται να επανέλθουν, ίσως και στο ματς του Σαββάτου 18/10 με την Τζιρόνα), ενώ εκτός βρίσκεται και ο βασικός τερματοφύλακας, Ζοάν Γκαρσία, όπως και ο χειρουργημένος Γκάβι.