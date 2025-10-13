Συνάντηση συνεργατών Μυστακίδη - Ερασιτέχνη για την ανακαίνιση στο PAOK Sports Arena

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία της αλλαγής σκυτάλης στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η διεθνής εταιρίας Deloitte έχει ολοκληρώσει τον οικονομικό έλεγχο της εταιρίας για λογαριασμό του εν δυνάμει νέου ιδιοκτήτη της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, Τέλη Μυστακίδη, ενώ μηχανικοί της πλευράς του Θεσσαλονικιού μεγαλοεπιχειρηματία έχουν ήδη κάνει έναν φάκελο με τις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν στο PAOK Sports Arena για την ενεργειακή αναβάθμιση, την στεγανοποίηση και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του σταδίου, ώστε να μπορεί να αποτελέσει έδρα της ομάδας που να καλύπτει κάθε ανάγκη σε όποια διοργάνωση και να αγωνίζεται.

Ειδικά για το Παλατάκι, το πρωί της Δευτέρας (13/10) έγινε συνάντηση μεταξύ τεσσάρων συνεργατών του Θεσσαλονικιού μεγαλοεπιχειρηματία με εννιαμελή αντιπροσωπεία της διοίκησης του ΑΣ ΠΑΟΚ. Για την συγκεκριμένη συνάντηση, ο Ερασιτέχνης εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στο PAOK Sports Arena, συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας μελών του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ, των κ.κ Ησαϊάδη, Καπετανάκη, Νικολαιδη, Πατρίδα, Παπαδοπούλου, Καρούση, Χατζηγεωργίου, Μπεκιάρη,Χασεκίδη και της νομικής συμβούλου Κατερίνας Γιαννακοπούλου, με εκπροσώπους του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Η προγραμματισμένη συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επικείμενης εμπλοκής του κυρίου Μυστακίδη με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Στη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τη βελτίωση και την καλύτερη εκμετάλλευση των γηπεδικών εγκαταστάσεων, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του γηπέδου.

Τέλος συμφωνήθηκε να διεξαχθούν περαιτέρω συναντήσεις εργασίας, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εισόδου του κυρίου Μυστακίδη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ».