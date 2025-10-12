Επέστρεψε τραυματίας στη μέση απ' την Εθνική Πολωνίας ο Ντραγκόφσκι

Αγωνία στον Παναθηναϊκό για την κατάσταση του γκολκίπερ της ομάδας.

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι τραυματίστηκε στη μέση στον αγώνα της Εθνικής Πολωνίας με τη Νέα Ζηλανδία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (9/10) κι επέστρεψε ήδη στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο απ' την ιατρική ομάδα του Παναθηναϊκού.

Ο 28χρονος γκολκίπερ πήρε την ευκαιρία του απ' τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πολωνίας, Γιάν Ούρμπαν και ξεκίνησε βασικός στο φιλικό με τους Νεοζηλανδούς, ωστόσο, στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε απ' τον Καμίλ Γκράμπαρα της Βόλφσμπουργκ, διότι αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση.

Ο «Ντράγκο» εξετάστηκε ήδη από το ιατρικό τιμ της εθνικής Πολωνίας με τις πρώτες εκτιμήσεις (όπως αναφέρουν και τα πολωνικά ΜΜΕ) να κάνουν για μυϊκό ζήτημα.

Ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, όπως ενημέρωσε επίσημα η πολωνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, λόγω του τραυματισμού του αποχώρησε το Σάββατο (11/10) απ’ το καμπ της εθνικής στο Χορζόφ μαζί με τον επίσης τραυματία Πρζέμισλαβ Φρανκόφσκι της Ρεν και δεν θα είναι διαθέσιμος στον κυριακάτικο (12/10) αγώνα της Πολωνίας με τη Λιθουανία στο Κάουνας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Εντός της Κυριακής (12/10) ο Ντραγκόφσκι θα εξεταστεί κι απ’ το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και υπάρχει ήδη ανησυχία στο «πράσινο» στρατόπεδο για το κατά πόσο θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος στον κρίσιμο αγώνα της επόμενης Κυριακής (19/10) με τον Άρη στο «Βικελίδης».