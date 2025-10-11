Η Εθνική Ελπίδων αφιέρωσε τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία στον Πάνο Ρούτσι [βίντεο]

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, προκαλώντας περηφάνια και συγκίνηση, προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελπίδων μετά την μεγάλη νίκη τους απένταντι στη Γερμανία για τα προκριματικά του Euro 2027.

Οι κάτω των 21 διεθνείς μας μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα φωτογραφήκαν μπροστά στις κάμερες με μια μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία έγραφε: «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι: Πάνος Ρούτσι».

Οι νεαροί αθλητές τίμησαν με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα που έδωσε ο πατέρας του Ντένις προκειμένου να ξεσπεπάσει την συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών και να μάθει επιτέλους την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του παιδιού του, κάνοντας σμπαράλια την υποκριτική απολιτίκ στάση που θέλει τους αθλητές αμέτοχους από τα δρώμενα της καθημερινότητας.

Για την ιστορία, η Εθνική επικράτησε 3-2 της Γερμανίας στην Ιένα και πλέον βρίσκεται στην κορυφή του 3ου ομίλου με δύο νίκες και ήδη θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για συμμετοχή στους τελικούς, καθώς την πρόκριση παίρνουν οι πρώτοι των 9 ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος.