Ενα «Φάντομ» θα μας σώσει

Δεν έχει σημασία πια τι και ποιος φταίει για την Εθνική, η οποία έχασε στη Σκοτία με 3-1 και τώρα αναζητά ένα θαύμα για να περάσει έστω και ως δεύτερη στα πλέι οφ για το Μουντιάλ του 2026.

Με ήττα αύριο βράδυ (21.45, ALPHA) στο «Πάρκεν» από τη Δανία και παράλληλη νίκη των Σκοτσέζων επί των αδύναμων Λευκορώσων, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αποκλείεται και μαθηματικά από τις πρώτες δύο θέσεις. Η ισοπαλία θα δημιουργήσει κάποιες ελπίδες, ενώ μια νίκη θα φέρει ξανά το χαμόγελο, αν συνδυαστεί φυσικά με το 2/2 στα ματς του Νοεμβρίου με τη Σκοτία (εντός) και τη Λευκορωσία (στην Ουγγαρία).

Ποιες είναι, όμως, οι πιθανότητες να φέρει ένα «διπλό» στη Δανία η εθνική μας ομάδα; Είδαμε ότι προχθές στη Γλασκόβη, αν και ήταν καλύτερη, εν τέλει έχασε με ένα καθαρό σκορ. Στο εντός ματς με τους Σκανδιναβούς, έχασε την μπάλα και το παιχνίδι με 3-0. Η προσεχής αντίπαλός μας, πέρα από ποιότητα, ξέρει ότι πρέπει να κάνει μόνο νίκες για να πάρει την απευθείας πρόκριση, οπότε επ’ ουδενί δεν θα είναι χαλαρή.

Η Ελλάδα μετρά σερί ήττες στην Κοπεγχάγη, τέσσερις για την ακρίβεια, ενώ έχει πάρει και δύο θετικά αποτελέσματα: μία ισοπαλία 1-1 το 1965 και το 1980 το αξέχαστο «διπλό» με 1-0, όπου έχει μείνει η μεγάλη εμφάνιση του Νίκου Σαργκάνη, τη βραδιά που ονομάστηκε «Φάντομ».

Στον αγώνα με τη Σκοτία, η Εθνική δέχτηκε τρεις τελικές στην εστία, όλες έγιναν γκολ. Στο ματς με τους Δανούς στο Φάληρο, δέχτηκε οκτώ τελικές on target. Οι τρεις μπήκαν γκολ ξανά. Αρα, ο τερματοφύλακας που θα υπερασπιστεί την εστία μας θα πρέπει να… ντυθεί Σαργκάνης. Διότι μπροστά ένα γκολ μπορούμε να το βρούμε με το ταλέντο που υπάρχει.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δέχεται κριτική για διάφορους τομείς της ήττας της Πέμπτης. Σίγουρα, ένα λάθος που έκανε είναι η χρησιμοποίηση του Τζολάκη. Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Είναι ντεφορμέ για να το πούμε απλά. Κι αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Πέρα από τις… απονενοημένες βόλτες που έκανε εκτός περιοχής, παρουσιάζει μια αστάθεια γενικότερη. Στις εξόδους, με την μπάλα στα πόδια. Θα ήταν μια καλή λύση να αγωνιστεί ο Βλαχοδήμος, ο οποίος έγινε μεμιάς βασικός στη Σεβίλη και κάνει πολύ καλά παιχνίδια.

Βεβαίως, τον Τζολάκη και τον οποιονδήποτε παίκτη μας δεν θα τον «κρεμάσουμε», ακόμα και για ένα κραυγαλέο λάθος όπως αυτό του τρίτου γκολ. Τα είπε καλύτερα απ’ όλους ο αρχηγός της Εθνικής και του Παναθηναϊκού, ο Τάσος Μπακασέτας: «Για μπάλα μιλάμε, μην τρελαθούμε κιόλας. Εκανε ένα λάθος, όπως κάνουμε όλοι μας. Δεν έγινε κάτι τρομερό. Δεν θα στήνουμε ποδοσφαιριστές στον τοίχο, διότι αυτά συμβαίνουν. Ξέρουμε την αξία του, είναι ένα φανταστικό παιδί και η κουβέντα τελειώνει εδώ». Σπουδαία λόγια από έναν παίκτη που πληρώνεται από τον «αιώνιο» αντίπαλο έτσι;

Το ποιόν του Μπακασέτα το ξέρουμε, δεν θα το μάθουμε τώρα. Αυτό που θυμόμαστε ξανά τον τελευταίο καιρό είναι και η αγωνιστική του αξία. Πάλι ήταν πολύ καλός ο 32χρονος μέσος και μόλις έγινε αλλαγή, η Εθνική έπαθε… Παναθηναϊκό. Εχει παρατηρηθεί στα τελευταία παιχνίδια με τον σύλλογό του, όταν αυτός αντικαθίσταται η ομάδα του να παθαίνει καθίζηση. Αυτό έπαθε και η Εθνική, που έχασε τον ρυθμό και τη συνοχή της, παρά τις ευκαιρίες που απώλεσε για την ισοφάριση με Κωνσταντέλια και Καρέτσα.

Αύριο βράδυ καλούνται άπαντες να τα κάνουν όλα τέλεια. Παίκτες σαν τον Τσιμίκα, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Εθνική (το αφιέρωσε στους αδικοχαμένους Μπάλντοκ και Ζότα), όμως έκανε κι αυτός ένα παιδικό λάθος. Το -άνευ λόγου- χτύπημα στον αντίπαλο, που έφερε το φάουλ από το οποίο προήλθε το δεύτερο τέρμα των Βρετανών. Επίσης, άλλος ένας που πρέπει να αγγίξει την τελειότητα είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οχι μόνο στην προετοιμασία του αγώνα και στην ψυχολογική υποστήριξη, που είναι κι αυτή αναγκαία. Θα πρέπει να είναι άψογος στις παρεμβάσεις του μέσα στο ματς. Η ενδεκάδα να είναι η σωστή και οι αλλαγές το ίδιο. Πιθανώς να πρέπει να σκεφτεί out of the box. Κοινώς να κάνει την καρδιά του πέτρα και να αφήσει έξω π.χ. τον αγαπημένο του Ιωαννίδη. Εντάξει, ο Παυλίδης θα είναι βασικός παρά το μέτριο ματς που έκανε προχθές, αλλά ο σέντερ φορ της Σπόρτινγκ το μόνο που «πέτυχε» στο «Χάμπντεν» ήταν να πέσει μέσα στην περιοχή για πέναλτι τρεις φορές μέσα σε 20 λεπτά. Το λες και κατόρθωμα…