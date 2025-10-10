«Κιτρινόμαυρος» μέχρι το 2029 ο Ζίνι

Την επέκταση του συμβολαίου του με την ΠΑΕ ΑΕΚ ως το 2029 υπέγραψε ο Ζίνι, έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός εντάχθηκε στην Ένωση τον Ιανουάριο του 2023 και αρχικά έπαιξε στη Β΄ ομάδα του συλλόγου, καταγράφοντας και κάποιες συμμετοχές με τους «μεγάλους».

Πέρυσι παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Λεβαδειακό και πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με 14 γκολ, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του «Δικεφάλου».

Στιγμές από τη συνάντηση του κ. Μάριου Ηλιόπουλου με τον Ζίνι, για την επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. #aekfc #contractextension #Zine_90 pic.twitter.com/vLN8eKuGoC — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 10, 2025

Επανεντάχθηκε στους «κιτρινόμαυρους» φέτος και ήδη μετράει οκτώ συμμετοχές και ένα γκολ, αν και το τελευταίο διάστημα βρίσκεται εκτός αγωνιστικών χώρων λόγω τραυματισμού.