«Κιτρινόμαυρος» μέχρι το 2029 ο Ζίνι

Την επέκταση του συμβολαίου του με την ΠΑΕ ΑΕΚ ως το 2029 υπέγραψε ο Ζίνι, έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Μάριο Ηλιόπουλο.
Ο Ανγκολέζος επιθετικός εντάχθηκε στην Ένωση τον Ιανουάριο του 2023 και αρχικά έπαιξε στη Β΄ ομάδα του συλλόγου, καταγράφοντας και κάποιες συμμετοχές με τους «μεγάλους».
Πέρυσι παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Λεβαδειακό και πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με 14 γκολ, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του «Δικεφάλου».
Επανεντάχθηκε στους «κιτρινόμαυρους» φέτος και ήδη μετράει οκτώ συμμετοχές και ένα γκολ, αν και το τελευταίο διάστημα βρίσκεται εκτός αγωνιστικών χώρων λόγω τραυματισμού.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας