Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στο Ούντινε για το ματς Ιταλία-Ισραήλ

Στο επίπεδο «4» του συναγερμού (το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επιφυλακής) έχει τεθεί ο αγώνας Ιταλία-Ισραήλ για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο στάδιο "Bluenergy" του Ούντινε, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
Το παραπάνω δημοσιεύει η ιταλική εφημερίδα "La Gazzetta dello Sport", σημειώνοντας ότι, με την εντολή που υπέγραψε ο νομάρχης του Ούντινε, Ντομένικο Λιόνε, παρά τις εξελίξεις για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικά υψηλού κινδύνου».
Η επιτροπή δημόσιας τάξης και ασφάλειας έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει στο Ούντινε σήμερα, όπως έχει επίσης προγραμματιστεί διαδήλωση για την ακύρωση του αγώνα.
Μάλιστα, η εθνική ομάδα του Ισραήλ θα παραμείνει σε άκρως απόρρητη τοποθεσία και δεν θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο "Ronchi dei Legionari", το πλησιέστερο στο Ούντινε. Σύμφωνα με πληροφοριές, θα αποβιβαστεί στη Βενετία ή τη Σλοβενία.
Η αποστολή αναμένεται να συνοδεύεται και να παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της. Η ππαρουσία της Μοσάντ, της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας, έχει δημιουργήσει πολιτική διαμάχη, σε τέτοιο βαθμό που το υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε ότι επέτρεψε την είσοδό της. Σημειώνεται πάντως ότι η Μοσάντ στέλνει πάντα πράκτορές της σε όλα τα σημαντικά γεγονότα που αφορούν Ισραηλινούς πολίτες στο εξωτερικό.
Περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους, ενώ τουλάχιστον δύο ελικόπτερα θα παρακολουθούν από ψηλά, υλοποιώντας ένα σχέδιο ασφαλείας άνευ προηγουμένου για αγώνα εθνικής ομάδας.
Πάντως, οι κερκίδες στο στάδιο "Bluenergy" θα είναι σχεδόν άδειες, δεδομένου ότι έχουν πουληθεί λιγότερα από 5.000 εισιτήρια από τα 25.000 διαθέσιμα.
