Τα 1+1 σενάρια για την πρόκριση της Εθνικής στο Μουντιάλ

Δεν έχει εκλείψει ακόμη το σενάριο η χώρα μας να τερματίσει στην πρώτη θέση • Το σενάριο της δεύτερης θέσης μοιάζει πιο «ρεαλιστικό» • Όπως και να έχει χρειάζεται μεγάλη δόση τύχης για να δούμε τη γαλανόλευκη στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Η ήττα της Εθνικής στη Γλασκόβη προσγείωσε ανώμαλα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε τους ομίλους για τα προκριματικά του Μουντιάλ με μεγάλες φιλοδοξίες και προοπτικές.

Πλέον το ταξίδι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό για το Μουντιάλ του 2026 μοιάζει άπιαστο όνειρο, καθώς η πρόκριση εξαρτάται και από τα αποτελέσματα των αντιπάλων της εθνικής.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη 1+1 σενάρια, τα οποία με πολύ δόση τύχης, αν προκύψουν θα μπορέσουμε να δούμε τη γαλανόλευκη στα τελικά του παγκόσμιου τουρνουά ποδοσφαίρου και όπως είναι γνωστό, στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα.

Το σενάριο της απευθείας πρόκρισης

Όλες οι ομάδες (Ελλάδα, Δανία και Σκωτία) έχουν ακόμη να παίξουν με τη Λευκορωσία – και «λογικά» θα τη νικήσουν.

Με νίκη την Κυριακή στην Κοπεγχάγη, η Ελλάδα πάει στους 6 βαθμούς, αφήνοντας τη Δανία στους 7.

Η Σκωτία, υποδεχόμενη τη Λευκορωσία, αναμένεται να φτάσει στους 10.

Όλα θα κριθούν τότε τον Νοέμβριο:

Στις 15/11, η Ελλάδα υποδέχεται τη Σκωτία. Με νίκη πάει στους 9 και αφήνει τους Σκωτσέζους στους 10, ενώ η Δανία (με Λευκορωσία εντός) θα φτάσει κι αυτή στους 10.

Στις 18/11, η Ελλάδα παίζει εκτός με τη Λευκορωσία και – λογικά – φτάνει στους 12 βαθμούς.

Το ιδανικό φινάλε είναι στο ματς Σκωτία – Δανία, στη Γλασκόβη, να έρθει ισοπαλία.

Τότε και οι δύο θα έχουν 11 βαθμούς, με την Ελλάδα στους 12 να τερματίζει πρώτη και να ταξιδεύει απευθείας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Το σενάριο του μπαράζ

Πιο ρεαλιστικό σενάριο, είναι η Εθνική να στοχεύσει στη δεύτερη θέση, που οδηγεί στα μπαράζ του Μαρτίου.

Για να το καταφέρει, πρέπει στα εναπομείναντα τρία ματς να μαζέψει πέντε βαθμούς περισσότερους από τη Σκωτία ή τη Δανία.

Το πρόβλημα είναι ότι στην ισοβαθμία μετράει πρώτα η διαφορά τερμάτων – και όχι τα μεταξύ τους παιχνίδια, αφού πρόκειται για διοργάνωση της FIFA.

Αυτή τη στιγμή η Σκωτία έχει +4, ενώ η Ελλάδα -1, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια.

Το ματς της Κυριακής είναι το πιο σημαντικό.

Αν η Εθνική ηττηθεί, τότε Δανία και Σκωτία θα φτάσουν τους 10 βαθμούς, η Ελλάδα θα μείνει στους 3 και ουσιαστικά θα χάσει και τη δεύτερη θέση.

Αν νικήσει, θα μειώσει στους 4 βαθμούς, θα απειλήσει τη Δανία (που έχει να παίξει με τη Σκωτία) και θα ελπίζει στα δύο ματς του Νοεμβρίου.

Αν φέρει ισοπαλία, θα πάει στους 4, με δύο νίκες μπορεί να φτάσει τους 10, αλλά τότε θα εξαρτάται μόνο από τη Σκωτία – ελπίζοντας να χάσει από τη Δανία στη Γλασκώβη.

Ακόμη κι έτσι, η ισοβαθμία μπορεί να μη φτάνει, καθώς η Σκωτία έχει σαφώς καλύτερη διαφορά τερμάτων.