Ένας χρόνος χωρίς τον Μπάλντοκ - Η συγκινητική ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«Πάντα ένας από εμάς. Το είδος του ανθρώπου που κανένας δεν ξεχνά». Με αυτά τα λόγια η οικογένεια του Παναθηναϊκού τιμά τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, καθώς σήμερα είναι η μαύρη επέτειος ενός χρόνου από το θάνατο του ποδοσφαιριστή.

Το «τριφύλλι» συνόδεψε το συγκινητικό μήνυμά του με φωτογραφίες του παίκτη της ομάδας, ο άδικος χαμός του οποίου σκόρπισε τη θλίψη στους πράσινους, την Εθνική Ελλάδος αλλά και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, εγχώρια και διεθνής.