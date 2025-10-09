Αθήνα, 22°C
Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου, 2025
Τζορτζ Μπάλντοκ
Τζορτζ Μπάλντοκ | ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ένας χρόνος χωρίς τον Μπάλντοκ - Η συγκινητική ανάρτηση του Παναθηναϊκού

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
Οι πράσινοι δεν ξέχασαν τον Μπάλντοκ και τον τίμησαν με ένα συγκινητικό κολλάζ φωτογραφιών.

«Πάντα ένας από εμάς. Το είδος του ανθρώπου που κανένας δεν ξεχνά». Με αυτά τα λόγια η οικογένεια του Παναθηναϊκού τιμά τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, καθώς σήμερα είναι η μαύρη επέτειος ενός χρόνου από το θάνατο του ποδοσφαιριστή.

Το «τριφύλλι» συνόδεψε το συγκινητικό μήνυμά του με φωτογραφίες του παίκτη της ομάδας, ο άδικος χαμός του οποίου σκόρπισε τη θλίψη στους πράσινους, την Εθνική Ελλάδος αλλά και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, εγχώρια και διεθνής.

