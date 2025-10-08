Παυλίδης: «Θα παίξουμε και για τον Μπάλντοκ»

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τον τραγικό χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ, που άφησε την τελευταία του πνοή στην πισίνα του σπιτιού του στην Αθήνα, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλη την ποδοσφαιρική κοινωνία.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης (που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (9/10, 21:45) με τη Σκοτία στο «Χάμπτεν Παρκ» της Γλασκόβης, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026) δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και στον Μπάλντοκ.
«Σίγουρα, κάθε παιχνίδι από τότε γίνεται με τον Γιώργο δίπλα μας. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω κάτι, σε όλους μας λείπει. Θα παίξουμε και γι' αυτόν, όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι», είπε ο Παυλίδης.
Ο διεθνής ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε επίσης:
⇒ Στην ανυπομονησία που υπάρχει για το παιχνίδι: «Όλοι το περιμέναμε πολύ, ειδικά μετά την τελευταία ήττα και την κακή εμφάνιση. Περιμέναμε να έρθουν σύντομα τα επόμενα παιχνίδια».
⇒ Στο αν υπάρχει ψυχολογικό αβαντάζ, μετά το 0-3 του Μαρτίου: «Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι και θα είναι πιο έτοιμοι. Άλλες διοργανώσεις το Nations League με τα προκριματικά. Είχαμε κάνει ένα καλό παιχνίδι τώρα, όμως τώρα θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη εμφάνιση γιατί τώρα είναι ακόμα πιο κρίσιμο για μας».
⇒ Στο περιβραχιόνιο: «Μεγάλη τιμή για μένα να είμαι αρχηγός της Εθνικής. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουμε μεγάλες υποχρεώσεις. Ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος είναι αρχηγοί, απλά έτυχε να το φορέσω εγώ. Ό,τι και να λέμε όμως είναι μεγάλη τιμή και χαρά να φοράς το περιβραχιόνιο».
