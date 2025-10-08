Το «θαύμα» του Λεβαδειακού - Μία από τις κορυφαίες επιθέσεις στην Ευρώπη

Εντυπωσιακό ξεκίνημα έχει πραγματοποιήσει ο Λεβαδειακός στη φετινή Super League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις της, τόσο όσον αφορά στη συγκομιδή βαθμών όσο, κυρίως, αναφορικά με την αποτελεσματικότητά της μπροστά στην αντίπαλη εστία.



Οι Βοιωτοί έχουν σημειώσει 16 γκολ σε έξι (6) αγωνιστικές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2025/26), επίδοση που τους δίνει το «παράσημο» της πιο παραγωγικής επίθεσης στη Super League, μέχρι στιγμής. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 14 τέρματα ενεργητικό και με 11 η Κηφισιά ενώ αρκετά πιο πίσω είναι οι υπόλοιπες ομάδες του «Big-5» - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν από εννέα (9), ο Παναθηναϊκός επτά (7) κι ο Άρης έξι (6).

Ο Λεβαδειακός έχει συγκεντρώσεις 10 βαθμούς στο διάστημα αυτό και βρίσκεται στην τέταρτη θέση, έχοντας την καλύτερη επίθεση. Δεν είναι, όμως, η μοναδική περίπτωση ομάδας που, παρά την άκρως αποτελεσματική γραμμή κρούσης, δεν κάθεται στην κορυφή του εγχώριου πρωταθλήματος.

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο (ΑΠΕ-ΜΠΕ) παρουσιάζει τις κορυφαίες επιθέσεις στα 30, βάσει UEFA Ranking, κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μπορεί, κανείς, να παρατηρήσει πως, με εξαίρεση τις πρώτες τέσσερις ομάδες του παρακάτω πίνακα, λιγοστές είναι οι υπόλοιπες που, μαζί με την πρωτιά στην κατάταξη του εγχώριου πρωταθλήματος βαθμολογικό πίνακα, έχουν την πρωτιά και στην επίτευξη τερμάτων.

Ο Λεβαδειακός, μαζί με την Πακς στην ουγγρική Fizz Liga, πετυχαίνει κατά μέσο όρο 2,67 γκολ ανά αγώνα, που τον φέρνει στη 10η θέση του σχετικού πίνακα. Και, θα πρέπει να προστεθούν σε αυτά και τα έξι που έχει σημειώσει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στα δύο παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας (4-1 τον ΠΑΟΚ εντός και 2-1 την ΑΕΛ εκτός).

Συνολικά, δηλαδή, στις δύο εγχώριες διοργανώσεις, ο Λεβαδειακός έχει πανηγυρίσει 22 γκολ σε οκτώ παιχνίδια, με τον σχετικό μέσο όρο να ανεβαίνει στο 2,75.

Αναμφισβήτητα η πιο... fun to watch ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι στιγμής.

