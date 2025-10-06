Αθήνα, 18°C
Τρίτη, 07 Οκτωβρίου, 2025
Ποινή -3 βαθμούς στον ΟΦΗ

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ γνωστοποίησε το βράδυ της Δευτέρας ότι έκανε δεκτή την προσφυγή του Θανάση Παπάζογλου, αναγνωρίζοντας την αθλητική διαδοχή μεταξύ παλιάς και νέας ΠΑΕ ΟΦΗ.

Στην κρητική ομάδα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών από το πρωτάθλημα, καθώς και νέα αφαίρεση τριών βαθμών από κάθε επόμενο αγώνα, σε περίπτωση που δεν εξοφλήσει την οφειλή προς τον ποδοσφαιριστή εντός πέντε ημερών.

Ποινή -3 βαθμούς στον ΟΦΗ

