Θα αποκλειστεί το Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις;

Τις τελευταίες εβδομάδες η UEFA και η FIFA δέχονται ισχυρότατες πιέσεις για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις επικείμενες αθλητικές διοργανώσεις. Εν όψει των προκριματικών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, που θα διεξαχθεί το 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, τόσο ανεξάρτητοι φορείς του ΟΗΕ όσο και πολιτικές ηγεσίες ορισμένων χωρών ζητούν μια απόφαση καταδικαστική λόγω της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα.

Το ζήτημα έλαβε νέες διαστάσεις πρόσφατα όταν Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ χαρακτήρισε επίσημα ως γενοκτονία όσα διαπράττει το Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού. Οι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών υπέδειξαν στις δύο μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες του κόσμου να πράξουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να αποκλείσουν το Ισραήλ. Τόνισαν επίσης ότι ο ζητούμενος αποκλεισμός δεν αφορά κανέναν αθλητή ατομικά, αλλά μόνο το ισραηλινό κράτος.

Ανάλογη πίεση ασκεί εδώ και καιρό στην UEFA η κυβέρνηση του Κατάρ, πίεση που κλιμακώθηκε μετά την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα με στόχο τους διαπραγματευτές της Χαμάς. Η στενή οικονομική σχέση του Κατάρ με την UEFA - με την Qatar Airways να αποτελεί έναν από τους βασικότερους χορηγούς της - ενισχύει σημαντικά τη βαρύτητα του λόγου της κυβέρνησής του. Σύμφωνα με ισραηλινά ρεπορτάζ, εκπρόσωποι της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου του Κατάρ αναζητούν πυρετωδώς διπλωματικούς συμμάχους στην προσπάθειά τους αυτή.

Έντονες αντιδράσεις υπήρξαν και στη Μαδρίτη, όπου το τελευταίο στάδιο της Vuelta, του ποδηλατικού γύρου της Ισπανίας, διεκόπη από διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τη συμμετοχή ισραηλινής ομάδας στη διοργάνωση. Οι διαδηλώσεις ήταν ιδιαίτερα μαζικές και εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαμαρτυρόμενων και αστυνομίας με 22 τραυματισμούς και δύο συλλήψεις.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την υποστήριξή του στους διαδηλωτές και δήλωσε ότι η συγκεκριμένη ισραηλινή ομάδα θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί από τον γύρο της Ισπανίας. Επισήμανε μάλιστα ότι όπως αποκλείστηκε η Ρωσία από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις μόλις τέσσερις μέρες μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, έτσι θα έπρεπε να είχε γίνει και με το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πρόθυμος να επιτρέψει τη λήψη ενός τέτοιου μέτρου. Η στάση αυτή μόνο έκπληξη δεν προκαλεί, αφού είναι γνωστή η στενή σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ και η εγκληματική σύμπραξη του Τραμπ στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι η αμερικανική κυβέρνηση πρόκειται να χρηματοδοτήσει την ισραηλινή εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προκειμένου να συμμετάσχει του χρόνου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η επιρροή του Τραμπ είναι μεγάλη καθώς, εκτός της θέσης που κατέχει, είναι και στενός φίλος του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Οι χώρες όμως που απευθύνουν διαμαρτυρίες στην UEFA αυξάνονται. Ο πρόεδρος της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας κατηγόρησε τις UEFA - FIFA ότι, ενώ ισχυρίζονται πως πρεσβεύουν αρχές όπως η ειρήνη και η δικαιοσύνη, στην πράξη με το να επιτρέπουν στις ισραηλινές ομάδες να συμμετέχουν στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις τις καταστρατηγούν. Ακόμα η Νορβηγία, η οποία είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ισραήλ στα προκριματικά για το Μουντιάλ, έχει ασκήσει και αυτή πιέσεις και δήλωσε πως όλα τα έσοδα από αυτόν τον αγώνα θα διατεθούν για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν επίσης στείλει ηχηρό μήνυμα σχετικά με το θέμα, καθώς χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στο να αγωνιστεί η ομάδα τους κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Η UEFA μπορεί να μην έχει λάβει κάποια απόφαση μέχρι στιγμής, όμως όσο περνάνε οι μέρες η πίεση όλο και αυξάνεται. Σύμφωνα με πηγές, αναμένεται να γίνει ψηφοφορία ανάμεσα στα κράτη- μέλη της UEFA σχετικά με το αν πρέπει να συνεχίζουν να αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις οι ισραηλινές ομάδες. Με βάση την υπάρχουσα εικόνα και τις δηλώσεις των κρατών, το πιο πιθανό είναι, αν γίνει η ψηφοφορία, η πλειοψηφία να ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Είναι αρκετά αμφίβολο όμως το αν θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο και η FIFA λόγω της επιρροής Τραμπ.

Όποια και αν είναι η έκβαση, είναι σημαντικό ότι τα κράτη, ο κόσμος, τα αθλητικά σωματεία και οι ομοσπονδίες έχουν συνειδητοποιήσει για τα καλά πλέον ότι η βία, ο ρατσισμός, οι γενοκτονίες δεν έχουν καμία θέση στον κόσμο του αθλητισμού.



*Φοιτήτρια Νομικής στο ΑΠΘ