«Πεντάστερος» ο Βόλος μέσα στη Λάρισα

Μία μεγαλοπρεπή νίκη πανηγύρισε στην "AEL FC Arena" o Βόλος, επικρατώντας με 5-2 των «βυσσινί», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Aυτή ήταν η 3η νίκη της ομάδας της Μαγνησίας και δεύτερη εκτός έδρας.
Τη δεύτερη ήττα τους υπέστησαν οι γηπεδούχοι που μετρούν και τέσσερις ισοπαλίες. Ο Βόλος βρήκε γκολ από τους Κόμπα (3'), Χουάνπι (25' & 75΄), Λάμπρου (55΄) και Τζόκα (87΄), ενώ οι «βυσσινί» ισοφάρισαν με το πέναλτι του Ατανάσοφ σε 1-1 στο 22ο λεπτό και με γκολ του Γκαράτε σε 2-2 στο 51ο λεπτό.
Αυτή η βαριά ήττα κάνει ιδιαίτερα επισφαλή τη θέση του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο της ΑΕΛ.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
Μόλις, στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βόλος άνοιξε το σκορ. Ήταν στην πρώτη φάση του αγώνα, όταν ο Λάμπρου πήρε την μπάλα από αριστερά, έκανε τη σέντρα με τον Χουάνπι να πιάνει την κεφαλιά και να τη στέλνει στο δοκάρι. Ο Κόμπα, όμως ήταν εκεί για να στείλει την μπάλα από κοντά στα δίχτυα, για το 1-0 των φιλοξενούμενων. Μάλιστα, η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ, αλλά το γκολ μέτρησε.
Στο 22ο λεπτό, η ΑΕΛ ισοφάρισε από το σημείο του πέναλτι με τον Γιάνι Ατανάσοκ να το εκτελεί. Ένα λεπτό νωρίτερα, ο Ατανάσοφ πήρε το σουτ έξω από την περιοχή, ο Κάργας βρήκε την μπάλα με το χέρι και παραχώρησε κόρνερ. Ο στόπερ των φιλοξενούμων προσπάθησε να το μαζέψει, με το VAR να καλεί τον διαιτητή Παπαπέτρου να δει τη φάση για το αν είναι παράβαση το χέρι του Κάργα. Και... ο Ατανάσοκ πήρε θέση στη λευκή βούλα για το 1-1.
Στο 25ο λεπτό, όμως ο Λάμπρου έστρωσε στον Κόμπα έξω από την περιοχή, εκείνος έπιασε μακρινό σουτ με τον Μελισσά να τον σταματά. Ο Χουάνπι από κοντά έκανε το 2-1 για την ομάδα της Μαγνησίας. Στο 46΄ ο Παντελάκης έδειχνε να πονά πολύ στο χέρι και έδωσε τη θέση του στον Μπαγκαλιάνη.
Η ΑΕΛ ήθελε ν' απαντήσει και στο 51ο λεπτό το πέτυχε! Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ατανάσοφ από τα δεξιά, ο Ουάρντα πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Γκαράτε με κοντινή προβολή την έστειλε στα δίχτυα, για το 2-2. Οι Θεσσαλοί δεν πρόλαβαν να χαρούν για πολύ, αφού ο Βόλος ανέκτησε για δεύτερη φορά το προβάδισμα. Μετά από καλή κυκλοφορία της μπάλας, ο Χάμουλιτς έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Λάμπρου με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα (2-3).
Ο Βόλος δεν θα σταματούσε εκεί... στο 75ο λεπτό, ο Φορτούνα έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ο Χουάνπι με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για το 2-4. Μάλιστα, μετά το γκολ του Χουάνπι υπήρξε ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, ο Ουάρντα τα είπε σε έντονο ύφος στον Φορτούνα. Ο Παπαπέτρου έδωσε κίτρινες σε Ατανάσοφ και Φορτούνα. Και στο 87΄, μετά από αντεπίθεση του Βόλου, ο Φορτούνα έστρωσε στον Τζόκα με το σουτ του τελευταίου έξω από την περιοχή να... εκθέτει τον Μελίσσα (2-5).
- ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
- ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Πέρεθ, Γκαράτε, Ουάρντα, Ατανάσοφ - Χέρμανσον, Κόμπα, Φορτούνα
ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (86΄ Στάικος), Παντελάκης (46΄ Μπαγκαλιάνης), Τσάκλα, Κοβάσεβιτς (80΄ Ουαττάρα), Ατανάσοφ, Πέρεθ, Τούπτα (86΄ Γιούσης), Σαγκάλ (63΄ Μούργος), Ουάρντα, Γκαράτε
ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (83΄ Ασσεχνουν), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ (82' Μπουζούκης), Τζόκα (89΄ Θαρθάνα), Λάμπρου (69΄ Μύγας), Χουάνπι, Χάμουλιτς (89΄ Μάκνι)
