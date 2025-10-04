Με «τριάρα» επέστρεψε στις νίκες ο ΟΦΗ

Πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, ο ΟΦΗ επικράτησε με 3-0 του Άρη στο ουδέτερο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι τυπικά γηπεδούχοι πήραν το δεύτερο φετινό «τρίποντο», πρώτο μετά από τρεις σερί ήττες, χάρη στα γκολ των Έντι Σαλσίδο (18’), Χουάν Νέιρα (61’) και Γιάννη Αποστολάκη (80’), ανακουφίζοντας τον Μίλαν Ράσταβατς. Για τον Μανόλο Χιμένεθ, από την άλλη, ήταν η πρώτη του ήττα στον πάγκο του Άρη έπειτα από έξι επίσημα ματς σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Οι «κίτρινοι» απείλησαν πρώτοι, με τη γυριστή κεφαλιά του Λορέν Μορόν, την οποία με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο Νίκος Χριστογεώργος. Οι Κρητικοί, όμως, αφού προειδοποίησαν στο 10’ με τον Νέιρα, ο οποίος σημάδεψε τη ρίζα της δοκού, άνοιξαν το σκορ στο 18’. Φάουλ του Νέιρα, κεφαλιά του Σαλσίδο και 1-0.

Νωρίτερα, πάντως, ο Ράσταβατς είδε τον Μπόρχα Γκονζάλες να αποχωρεί με πρόβλημα στον τετρακέφαλο. Οι τυπικά γηπεδούχοι πλησίασαν σε δεύτερο γκολ στο 24’, αλλά ο Σωκράτης Διούδης με διπλή προσπάθεια σταμάτησε το διαγώνιο πλασέ του Τιάγκο Νους. Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να πιέσουν, με τον Μόντσου Ροντρίγκεθ να βγάζει στο 42’ τον Μορόν απέναντι από τον Χριστογεώργο αλλά σε αρκετά πλάγια θέση -σε κόρνερ έδιωξε ο Έλληνας τερματοφύλακας.

Ο Χριστογεώργος σταμάτησε και το διαγώνιο σουτ του Άλβαρο Τεχέρο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον ΟΦΗ να κρατάει το προβάδισμα. Κάτι που ανάγκασε τον Μανόλο Χιμένεθ να πάει σε τριπλή αλλαγή με την έναρξη της επανάληψης. Τα σουτ των Νους (49’) και Πιόνε Σίστο (56’) δε βρήκαν στόχο, με τους Κρητικούς να κλείνουν καλά τους διαδρόμους προς την εστία του Χριστογεώργου.

Εφτασαν, μάλιστα, και σε δεύτερο γκολ με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ο Νους έκανε τη διαγώνια κίνηση και σουτ, ο Διούδης δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα, με τον Νέιρα από κοντά να τη σπρώχνει στα δίχτυα για το 2-0. Ό,τι κι αν δοκίμασε ο Ισπανός προπονητής του Άρη, δεν έφερε αποτέλεσμα. Το αντίθετο, μάλιστα...

Ο Αποστολάκης στο 80’ με υπέροχη ενέργεια -πέρασε ανάμεσα από δύο και έκανε αριστερό φαλτσαριστό σουτ- νίκησε τον Διούδη δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του ΟΦΗ. Μια άστοχη κεφαλιά του Τίνο Καντεβέρε (81’) κι ένα επικίνδυνο φάουλ του Νους (86’) ήταν ό,τι καλύτερο ως το τέλος του παιχνιδιού.

Ο ΟΦΗ ανέβηκε στους έξι βαθμούς και θα μπει πιο ήσυχος στη διακοπή του πρωταθλήματος. Αντίθετα, ο Άρης αφενός έχασε την ευκαιρία να ανέβει, έστω προσωρινά, στην κορυφή, αφετέρου έμεινε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι μακριά από το «τρίποντο», γνωρίζοντας μία ήττα που θα δώσει πολλή τροφή για σκέψη στον Χιμένεθ για τις δύο επόμενες εβδομάδες.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζόλης (Λάρισας)

Κίτρινες: Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Μαρινάκης, Σαλσίδο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες (16’ Μαρινάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (90’+2’ Κωστούλας), Νέιρα (85’ Βούκοτιτς), Αποστολάκης (90’+2’ Φαϊτάκης), Νους, Σαλσίδο (85’ Ράκονιατς).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Βοριαζίδης (46’ Μισεουί), Μορουτσάν (46’ Γιαννιώτας), Φρίντεκ (46’ Φαντιγκά), Σίστο (63’ Καντεβέρε), Μορόν, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Άλβαρο.