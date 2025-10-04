«Αδέρφια ζείτε» - Η συγκινητική ανάρτηση του ΠΑΟΚ για την τραγωδία στα Τέμπη

Συμπληρώθηκαν 26 χρόνια από το αυτοκινητιστικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 6 φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Δεν ξεχνάει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ τους 6 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν στη ζωή τους στο φρικτό αυτοκινητιστικό δυστύχημα των Τεμπών πριν από 26 χρόνια.

Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1999, όταν το νήμα της ζωής για 6 νεαρά άτομα κόπηκε απότομα κατά το ταξίδι της επιστροφής μετά από αγώνα του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Λίγα χιλιόμετρα πριν από τα Τέμπη το τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε 77 οπαδούς, έπεσε πάνω σε διερχόμενο φορτηγάκι με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Από τη σύγκρουση εκτός από τους φίλους του ΠΑΟΚ, σκοτώθηκε και ο οδηγός του άλλου οχήματος.

Σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια συγκινητικά ανάρτηση αναφέροντας «δεν γύρισαν ποτέ. Δεν έφυγαν ποτέ από κοντά μας. Στις καρδιές μας, στο μυαλό μας, στα γέλια μας, στα δάκρυα μας. Σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη Γη… Αθάνατοι…»