Εργα και ημέρες του Φράνκο Μπαλντίνι

Ενα νέο όνομα μπήκε στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού στη διάρκεια της εβδομάδας. Ο Φράνκο Μπαλντίνι, που παρεμπιπτόντως χθες Παρασκευή γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του, έδωσε τα χέρια με τον ισχυρό άνδρα των «πρασίνων», Γιάννη Αλαφούζο, και θα είναι πλέον σύμβουλός του σε ζητήματα που σχετίζονται με την ΠΑΕ. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι ακριβείς αρμοδιότητές του, όμως είναι τόσο ευρύ το know-how του έμπειρου Ιταλού, ώστε αναμένεται να δραστηριοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα και όχι αποκλειστικά στην τεχνική διεύθυνση της ομάδας.

Ο Μπαλντίνι γεννήθηκε στο Ρετζέλο της Τοσκάνης και αγωνίστηκε ως μέσος σε ομάδες κυρίως της Σέριε Β έως ότου έβαλε τέλος στην καριέρα του σε ηλικία 32 ετών. Επέστρεψε στο ποδόσφαιρο μέσω της Ρόμα αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό πόστο το 1998 και λίγους μήνες αργότερα -με τον Φάμπιο Καπέλο πλέον στη θέση του προπονητή- έγινε ο αθλητικός διευθυντής των «τζαλορόσι».

Η λίστα των παικτών που έφερε η Ρόμα στην «αιώνια πόλη» κατά τη διάρκεια της (πρώτης) θητείας του Μπαλντίνι, από το 1999 έως το 2005, είναι το δίχως άλλο εντυπωσιακή: προωθήθηκαν στην πρώτη ομάδα ως τινέιτζερ οι Ντανιέλε ντε Ρόσι και Αντόνιο Κασάνο, ενώ υπέγραψαν οι Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, Εμερσον, Βιντσέντσο Μοντέλα, Κριστιάν Πανούτσι, Βάλτερ Σάμουελ, Κριστιάνο Ζανέτι, Μάρκος Ασουνσάο, Κρίστιαν Κίβου, Χιντετόσι Νακάτα, Φιλίπ Μεξές, Σιμόνε Περότα... Οι περισσότεροι από αυτούς έφτιαξαν την καριέρα τους στη Ρόμα – δεν κατέφθασαν ήδη καταξιωμένοι.

Επί των ημερών του Μπαλντίνι δημιουργήθηκε η «ραχοκοκαλιά» των «τζαλορόσι» που, με απόλυτο αστέρα τον Φραντσέσκο Τότι, κατέκτησαν το τρίτο (και τελευταίο έως σήμερα) πρωτάθλημα του συλλόγου τη σεζόν 2000-01. Δεν πιστώνεται βέβαια μόνος του την επιτυχία αυτή, καθώς το κοφτερό μάτι του Φάμπιο Καπέλο έδειχνε την κατεύθυνση για να κινηθεί ο αθλητικός διευθυντής του. Σημειωτέον, δεν ήταν εύκολη η δουλειά των ανθρώπων της Ρόμα τότε στην ιταλική μεταγραφική αγορά, καθώς η Μίλαν του Σίλβιο Μπερλουσκόνι έλκυε τα μεγαλύτερα ονόματα, ενώ η Γιουβέντους του «αμαρτωλού» μάνατζερ Λουτσιάνο Μότζι δρούσε ανεξέλεγκτα – η καταδίκη των «μπιανκονέρι» για το σκάνδαλο Calciopolis θα ερχόταν αργότερα... Μάλιστα ο Μότζι καταδικάστηκε αρκετά χρόνια αργότερα (2015) σε τετράμηνη φυλάκιση για λόγω εξύβριση και απειλή κατά του Μπαλντίνι: του είχε πει «πρόσεξε, γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος!» στο περιθώριο δίκης με κατηγορούμενο τον υιό Μότζι και μάρτυρα κατηγορίας τον Μπαλντίνι.

Ο τελευταίος εξομολογήθηκε το 2011 σε συνέντευξή του ότι το κλίμα που είχε δημιουργήσει στο ιταλικό ποδόσφαιρο ο Μότζι ήταν ουσιαστικά ο λόγος που αποφάσισε να φύγει για το εξωτερικό το 2005: «Δεν υπήρχαν πια οι σωστές συνθήκες εργασίας. Συγκρούσεις συμφερόντων, παρασκήνια πίσω από οικονομικές συναλλαγές με τράπεζες, ανθρώπους, θεσμούς. Σταμάτησα να αγαπάω αυτή την πλευρά του ποδοσφαίρου». Πέραν του Μότζι βέβαια είχε και πρόβλημα συνεννόησης με τη Ροζέλα Σένσι, που είχε αναλάβει τα ηνία της Ρόμα μετά την επιδείνωση της υγείας του πατέρα της Φραντσέσκο.

O Καπέλο είχε φύγει από τους «τζαλορόσι» έναν χρόνο νωρίτερα, το 2004, και το 2006 έλαβε την κλήση από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί πήρε μαζί του τον Μπαλντίνι ως αθλητικό διευθυντή με συμμετοχή στο σκάουτινγκ και τη μεταγραφική πολιτική των «μερένγκες». Μόλις είχε αποχωρήσει από τον προεδρικό θώκο ο Φλορεντίνο Πέρεθ και η «βασίλισσα» υπό τον Ραμόν Καλδερόν προσπαθούσε να χαράξει νέο δρόμο. Το πείραμα πέτυχε και η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο το 2007. Ομως ο Καπέλο απολύθηκε γιατί η φιλοσοφία του δεν ταίριαζε με αυτήν του προέδρου – και μαζί έφυγε και ο Μπαλντίνι.

Οι δύο τους πήγαν «πακέτο» στην Εθνική Αγγλίας στα τέλη του 2007, όπου έμειναν για τέσσερα χρόνια. Ο Μπαλντίνι ανέλαβε ως γενικός αρχηγός της ομάδας, ουσιαστικά το δεξί χέρι του Καπέλο – ένας ρόλος που εξηγήθηκε με λεπτομέρεια στα διστακτικά μέλη της αγγλικής ομοσπονδίας, τα οποία φοβούνταν σύγκρουση αρμοδιοτήτων του Ιταλού με εκείνες του σερ Τρέβορ Μπρούκινγκ, διευθυντή του αναπτυξιακού προγράμματος της FA. Το ιταλικό δίδυμο έμεινε στα «τρία λιοντάρια» για τέσσερα χρόνια, έως το 2011. Κατόπιν οι δρόμοι τους χώρισαν.

Ο Μπαλντίνι επέστρεψε για μια διετία στη Ρόμα, όμως το καλοκαίρι του 2013 έφυγε για να αναλάβει την τεχνική διεύθυνση της Τότεναμ. Με το «καλημέρα» μπήκε στις διαπραγματεύσεις για την πώληση του Γκάρεθ Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρίτης – η ακριβότερη μεταγραφική στον κόσμο τότε, ύψους 98 εκατ. ευρώ. Και μετά είχε το γενικό πρόσταγμα στα πολυάριθμα «φύγε-έλα» στο «Γουάιτ Χαρτ Λέιν», τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τα χρήματα για τον Ουαλό.

Εκ του αποτελέσματος οι μισές μεταγραφές της Τότεναμ το καλοκαίρι του 2013 αποδείχτηκαν εξαιρετικές και οι μισές άστοχες. Ο Μπαλντίνι πάντως πιστώθηκε την έλευση των Κρίστιαν Ερικσεν, Ερικ Ντάιερ, Μπεν Ντέιβις, Ντέλε Αλι, Ερικ Λαμέλα, όπως και αυτές των Σον Χιουνγκ-μιν και Τόμπι Αλντερβέιρελντ το 2015 – όλοι βασικότατες μονάδες των «σπιρουνιών» που έφθασαν στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το 2019.

Ο Μπαλντίνι αποχώρησε από την Τότεναμ στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2015 και ύστερα από μια σύντομη συνεργασία με τη Μαρσέιγ ως εξωτερικός σύμβουλος επέστρεψε για τρίτη φορά στη Ρόμα όπου έμεινε ώς το 2020. Και εκεί, ως εξωτερικός σύμβουλος για συνεργασία με τους χορηγούς και ως υπεύθυνος του τομέα διεθνών σχέσεων και επικοινωνίας.

Αυτός ήταν ο επίσημος ρόλος του, όμως η παρασκηνιακή παρουσία του είχε έντονη επιρροή στη διοίκηση του Ιταλοαμερικανού Τζέιμς Παλότα. Κάτι που αφήνει να φανεί ο Φραντσέσκο Τότι στην αυτοβιογραφία «Ενας αρχηγός», που έγραψε με τη βοήθεια του δημοσιογράφου Πάολο Κοντό και κυκλοφόρησε το 2018, έναν χρόνο μετά την αποχώρηση του «capitano» από την ενεργό δράση. Στο βιβλίο αποκάλυψε μια συζήτηση με τον Μπαλντίνι, ο οποίος φέρεται να είπε στον πρώην αρχηγό της Ρόμα: «Στήριξα τον Σπαλέτι γιατί πίστευε κι αυτός ότι έπρεπε να σε πουλήσουμε.

Οι υπόλοιποι προπονητές ζητούσαν ως εγγύηση την παρουσία σου στην ομάδα.

Ο Σπαλέτι δεν μου τη ζήτησε. Ολοι ξέραμε ότι τις τελευταίες σεζόν η παρουσία σου ήταν βαρίδι για τη Ρόμα». Ο ίδιος ο Μπαλντίνι, όταν ρωτήθηκε σχετικά, ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε την εν λόγω συζήτηση. Ηξερε πάντως ότι ο πραγματικός ρόλος του στον σύλλογο είχε πλέον αποκαλυφθεί.

Από το 2020, όταν και έληξε η τρίτη θητεία του στους «τζαλορόσι», ο Μπαλντίνι ασχολείται με την εταιρεία του IC20 Ltd ως σύμβουλος επιχειρήσεων πλέον. Φέτος έγινε ενεργό μέλος και του Counsil of Justic for Players, μιας ολλανδικής οργάνωσης που στέκεται νομικά και συμβουλευτικά στους ποδοσφαιριστές «απέναντι στους περιοριστικούς κανονισμούς της FIFA όσον αφορά τις μεταγραφές και τα δικαιώματά τους».